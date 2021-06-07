Во Всемирный день окружающей среды состоялся "Зелёный Марафон"

В ростовском Левобережном парке утром 5 июня прошел забег "Зелёный марафон", протяженностью 4,2 км, отдельная дистанция была для любителей скандинавской ходьбы и детский забег.
Участниками забега стали сотрудники Сбера, их партнёры, клиенты и все желающие. "Зелёный Марафон" проводится уже в девятый раз. Цель проекта — привлечь внимание к проблемам экологии и сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.
«В этом году "Зеленый Марафон" проходит в 180 городах, это неслучайная цифра. В этом году Сбер отмечает 180-летие. Пандемия внесла свои корректировки – участие в забеге можно принять и онлайн. Каждый желающий мог зарегистрироваться и поучаствовать через приложение в смартфоне. За каждый осиленный участником марафона километр Сбер зачислит один рубль в благотворительный фонд "Вклад в будущее" – на высадку деревьев. А главная составляющая нашего марафона в том, что мы в очередной раз привлекаем внимание общества к проблемам экологии», – рассказал заместитель председателя-руководитель РСЦ Юго-Западного банка Сбербанка Владимир Кравченко.
Сотрудники банка в рамках эко-акций к "Зелёному марафону" уже высадили в Ростовской области свыше 6,5 тысяч деревьев. Дополнительные эко-акции по сбору пластика состоялись в Волгодонске (ул. Максима Горького, 77, Парк Победы), в Таганроге (Пушкинская Набережная, центральная аллея), в Шахтах (ул. Садовая, 12, Дворец спорта).
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