Во Всемирный день окружающей среды состоялся "Зелёный Марафон"

«В этом году "Зеленый Марафон" проходит в 180 городах, это неслучайная цифра. В этом году Сбер отмечает 180-летие. Пандемия внесла свои корректировки – участие в забеге можно принять и онлайн. Каждый желающий мог зарегистрироваться и поучаствовать через приложение в смартфоне. За каждый осиленный участником марафона километр Сбер зачислит один рубль в благотворительный фонд "Вклад в будущее" – на высадку деревьев. А главная составляющая нашего марафона в том, что мы в очередной раз привлекаем внимание общества к проблемам экологии», – рассказал заместитель председателя-руководитель РСЦ Юго-Западного банка Сбербанка Владимир Кравченко.