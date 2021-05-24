ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ ДЕТОКС?

В словаре английского языка, изданного Кембриджским университетом, «цифровой детокс» определен как «время, когда вы не используете телефон, потому что вы обычно используете эти устройства слишком часто». И это лучший способ бороться с вредной привычкой.

По данным исследования «We are social», во всем мире на 2020 насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей социальных сетей. Это на 9% (321 миллион новых пользователей) чем в 2019 году.

На 2020 год во всем мире мобильными телефонами пользовались более 5,19 миллиарда человек, это на 124 миллиона больше, чем на 2019 год.