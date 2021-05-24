Студенты Южного Федерального Университета разработали проект, рассказывающий о том, как жить в цифровом веке без вреда для здоровья
Современный человек большую часть дня проводит в Интернете. В последнее время это стало серьёзной проблемой.
С каждым днём в сети появляется всё больше и больше новой информации. Люди начинают хуже ориентироваться в ней. Учёные выделяют даже диджитал деменцию - невозможность решить задачу без помощи интернета. Конечно же, эта проблема не могла остаться без внимания.
ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ ДЕТОКС?
В словаре английского языка, изданного Кембриджским университетом, «цифровой детокс» определен как «время, когда вы не используете телефон, потому что вы обычно используете эти устройства слишком часто». И это лучший способ бороться с вредной привычкой.
По данным исследования «We are social», во всем мире на 2020 насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей социальных сетей. Это на 9% (321 миллион новых пользователей) чем в 2019 году.
На 2020 год во всем мире мобильными телефонами пользовались более 5,19 миллиарда человек, это на 124 миллиона больше, чем на 2019 год.
Цифровой детокс становится важным инструментом современного человека, ведь сохранение своего свое ментального и физического здоровья является одной из самых серьезных задач в современном мире.
О том, чем людям грозит зависимость от социальных сетей и как справляться с цифровой перегруженностью читайте на сайте проекта. Не забудьте ознакомиться с гайдом и пройти тест, посвящённый социальному детоксу.
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Текст: Антон Скнарин
Авторы исследования: Варя Буланова, Варвара Жертовская, Дарья Сильчева
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