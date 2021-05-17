В рамках экоакций к Зеленому Марафону высадили 6,5 тысяч деревьев в Ростовской области

Всего в рамках Зелёного Марафона Сбербанк высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия банка совместно с фондом «Вклад в будущее». Забег Зелёного Марафона состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды.

В Ростове-на-Дону Зеленый Марафон состоится в Левобережном парке. Запланирован забег на 4,2 км, отдельная дистанция для скандинавской ходьбы и детский забег. Регистрация открыта до 27 мая на сайте https://greenmarathon.ru/. Участие в марафоне бесплатное. Для зрителей и болельщиков пройдут праздничные концерты и спортивно-развлекательные активности, экологические акции.

«Цель проекта Зеленый Марафон — привлечь внимание к проблемам экологии и сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении. В этом году забег пройдет еще и онлайн формате, достаточно лишь скачать мобильное приложение. За каждый километр, который пробегут участники 5 июня с помощью приложения, банк будет перечислять по 1 рублю в благотворительный фонд «Вклад в будущее» на высадку деревьев. Приглашаю с удовольствием и пользой провести время на Зеленом Марафоне и внести свой клад в сохранение природы» - рассказала Ирина Дольская, заместитель управляющего Ростовского отделения Сбербанка.

Дополнительные экоакции по сбору пластика 5 июня пройдут в Волгодонске (ул. Максима Горького, 77, Парк Победы), в Таганроге (Пушкинская Набережная, центральная аллея), в Шахтах (ул. Садовая, 12, Дворец спорта).

Скачать мобильное приложение Зеленый Марафон можно в App Store и Google Play. Приложение для информационной поддержке бегунов и ведения экологического образа жизни включает:

- трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;

- тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;

- видео беговых упражнений;

- беговые и экологические челленджи;

- возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;

- возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от СберЗдоровья, Okko, СберУслуг, СберМаркета, СберЗвука, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, Delivery Club, СберСтрахования, Работа.ру, СБЕР Кидз и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры.