ФИНАЛ ПРЕМИИ «HEADLINER ГОДА»

Напомним, цель премии — составить карту самых ярких проектов со всей страны и поощрить их лидеров, людей, чьи проекты несут созидательную идею и стимулируют прогресс в своих областях.

Откроет церемонию паблик-ток о духе времени и изменениях последнего года. В дискуссии примут участие члены жюри, модератором выступит издатель, литературный критик, сооснователь Ярмарки интеллектуальной литературы non-fiction Александр Гаврилов.

Темой разговора станет новая реальность. За последний год мы стали больше думать о глобальном, отчетливее ощущать себя частью огромной наисложнейшей системы, где каждый связан с каждым — биологически, эмоционально, а теперь и в цифровой среде. Что определяет дух времени, по прошествии года пандемии? Страх или эмпатия? Что сломалось в обществе, умерло и никогда не возродится, а что, к счастью, появилось или открылось заново?

Как изменились бизнес и общество с учетом нового запроса на приватность, безопасность и более точное понимание человеком самого себя, обострившееся за время самоизоляции? Дискуссия приблизит нас к пониманию, каков главный запрос сегодняшнего дня.