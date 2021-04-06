ФИНАЛ ПРЕМИИ «HEADLINER ГОДА»

7 апреля станет известно имя главного победителя Всероссийской ежегодной премии «Headliner года», выбранного независимым жюри, в состав которого вошли издатель Ирина Прохорова, политик и урбанист Наталия Фишман-Бекмамбетова, физик и маркетолог Андрей Себрант, культуролог Елена Зеленцова, дизайнер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер и президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий. Церемония пройдет онлайн на youtube-канале КОРТРОС_LIVE.
Напомним, цель премии — составить карту самых ярких проектов со всей страны и поощрить их лидеров, людей, чьи проекты несут созидательную идею и стимулируют прогресс в своих областях.
Откроет церемонию паблик-ток о духе времени и изменениях последнего года. В дискуссии примут участие члены жюри, модератором выступит издатель, литературный критик, сооснователь Ярмарки интеллектуальной литературы non-fiction Александр Гаврилов.
Темой разговора станет новая реальность. За последний год мы стали больше думать о глобальном, отчетливее ощущать себя частью огромной наисложнейшей системы, где каждый связан с каждым — биологически, эмоционально, а теперь и в цифровой среде. Что определяет дух времени, по прошествии года пандемии? Страх или эмпатия? Что сломалось в обществе, умерло и никогда не возродится, а что, к счастью, появилось или открылось заново?
Как изменились бизнес и общество с учетом нового запроса на приватность, безопасность и более точное понимание человеком самого себя, обострившееся за время самоизоляции? Дискуссия приблизит нас к пониманию, каков главный запрос сегодняшнего дня.
О спикерах:
Ирина Прохорова — историк культуры, главный редактор журнала и издательства «Новое литературное обозрение», основатель литературной премии «НОС», Красноярской ярмарки книжной культуры, соучредитель благотворительного Фонда Михаила Прохорова.
Наталия Фишман-Бекмамбетова — помощник Президента Республики Татарстан. Реноватор общественных пространств. Руководитель Евразийского отделения World Urban Parks. Член Общественной палаты Российской Федерации.
Илья Осколков-Ценципер — дизайнер и предприниматель с 30-летним опытом создания новых продуктов и руководства инновационными творческими коллективами. Сооснователь Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», издательского дома «Афиша», компании «Сделано». Руководил созданием новой концепции Парка Горького и ВДНХ, проектированием бизнеса в Yota.
Елена Зеленцова — до 2020 года вице-президент Фонда «Сколково». Возглавляла Культурный центр ЗИЛ, превратив его в модное и посещаемое место. Сейчас заведует кафедрой территориального развития РАНХиГС и руководит специализацией «Креативные индустрии» Шанинки. Автор книг и публикаций по культурной политике, менеджменту в культуре, развитию творческих индустрий в России.
Вениамин Голубицкий — глава девелоперской группы федерального уровня ГК «КОРТРОС», политик, литератор и фотохудожник, автор семи сборников стихов, лауреат премии «Поэт года — 2017».
После паблик-тока будут объявлены имена победителей премии этого года: по 3 лидера экспертного голосования в каждой из 5 номинаций: «Культура и искусство», «Наука и образование», «Бизнес и инновации», «Общество и социальные проекты», «Спорт и здоровье». 15 человек получат гранты в размере 200 тыс. рублей на развитие проектов. Главный победитель — Хедлайнер года, выбранный жюри, получит грант 2 миллиона рублей.
В церемонии, которая будет транслироваться в прямом эфире, примут участие номинанты и эксперты премии. Ведущим выступит Алекс Дубас, прозвучат музыкальные номера от Этери Бериашвили, Алексея Кортнева и Гоши Куценко.
Трансляция церемонии будет доступна на youtube-канале КОРТРОС_LIVE. Начало паблик-тока — в 18:00, церемонии — в 19:00.
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