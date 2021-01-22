Определены финалисты южнороссийской медиапремии «Искра Юга 2020»

Независимое экспертное жюри премии «Искра Юга» определило финалистов независимой премии «Искра Юга 2020» — ими стали представители 17 редакций СМИ из разных регионов юга России. Победителей выберут прямым голосованием в рамках финального дня Премии 29 января.

В финал вышли:

Елена Шепелева, издание «Коммерсантъ-Юг»

Анна Алфёрова, газета «К Вашим Услугам»

Лили Магомаева, портал «Это Кавказ»

Виктор Дереза, портал «Юга.ру»

Наталья Коротченко, «Российская газета»

Лейла Наталья Бахадори, портал «Это Кавказ»

Тат Гаспарян, издание «RostovGazeta»

Евгений Ракуль, журнал «Эксперт ЮГ»

Сергей Абрамов, портал «ForPost»

Алёна Снитко, журнал «РнД.Собака.ру»

Вера Волошинова, портал «Живой Ростов»

Эдуард Уразаев, региональное информационное агентство «Дербент»

Александр Гаврилов, журнал «Эксперт ЮГ»

Аревик Тамразян, газета «ЮгTimes»

Лариса Ионова, «Российская газета»

Диана Магомаева, портал «Это Кавказ»

Анастасия Расулова, портал «Это Кавказ»

Андрей Бакеев, журнал «Эксперт ЮГ»

Юрий Поздняк, портал «Donnews.ru»

Надежда Мурзанова, информационное агентство «ТАСС»

Владимир Бондаренко, информационное агентство «ТАСС»

Аза Исаева, портал «Это Кавказ»

Руслан Мельников, «Российская газета»

Регина Файзулина, газета «ЮгTimes»

Валерий Стурит, информационное агентство «ТАСС»

Антонина Курская, портал «Блокнот Ростов»

Анастасия Рычагова, информационное агентство «ДОН24»

коллектив газеты «Комсомолец Каспия»

Всего в этом сезоне на соискание Премии было представлено 357 заявок в 11 номинациях. С работами финалистов и остальных участников можно ознакомиться на сайте «Искры: http://www.iskra.expertsouth.ru/.

29 января в 16:00 состоится церемония награждения лауреатов «Искры Юга». Мероприятие будет транслироваться на Странице «Эксперта ЮГ» в фейсбуке: https://www.facebook.com/expertsouth.

Также в этот день с 10:00 до 14:00 пройдет серия онлайн мастер-классов для работников СМИ и всех интересующихся процессами, происходящими в современных медиа. Редактор сайта Agrobook.ru Гала Каймакчи расскажет, как организовать видеостудию в редакции и монетизировать контент для YouTube, главный редактор журналов "Эксперт Юг" и Prosodia Владимир Козлов представит кейс ежедневного медиа о поэзии prosodia.ru, мультимедийный продюсер и руководитель лаборатории мультимедийного опыта «Силамедиа» Оксана Силантьева покажет, как переупаковывать журналистский контент для роста авторитета, трафика и денег, а заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор в журнале "Журналист" Камилла Нигматуллина познакомит слушателей с новыми возможностями медиа.

Расписание мастер-классов также доступно на сайте: http://www.iskra.expertsouth.ru.

Организатором Премии выступает Аналитический центр «Эксперт Юг». Партнеры: Альянс независимых региональных издателей, компания «HeadHunter», Южный федеральный университет. Цифровой партнер: ПАО «Ростелеком». Информационные партнеры: медиахолдинг 1MI, издания РБК Ростов, Городской Репортер, Это Кавказ, РО Сегодня, Антенна, Юг-Таймс, Акценты, Деловой Новочеркасск, Деловой Юг, Ростовская Солянка, Собака.ru.

Контактное лицо по общим вопросам:

Татьяна Красота, +79281843284, krasota@expertsouth.ru

«Искра Юга» — это профессиональная премия, объединяющая печатную прессу субъектов юга России идеей повышения качества журналистики. Ежегодно на соискание «Искры Юга» подается от 300 до 450 работ от 80-90 редакций Юга России. В этом году Премия пройдет уже тринадцатый раз.

Цели Премии: содействие повышению популярности качественных масс-медиа в регионе, росту профессионального уровня журналистов ЮФО и СКФО, обмену опытом, установлению профессиональных связей между изданиями, а также поощрению талантливых авторов региона.