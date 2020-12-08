Начался прием заявок на южнороссийскую Премию в области печатной прессы «Искра Юга 2020»

«Искра Юга» — это профессиональная премия, объединяющая печатную прессу субъектов юга России идеей повышения качества журналистики. Ежегодно на соискание «Искры Юга» подается от 300 до 450 работ от 80-90 редакций Юга России. В этом году Премия пройдет уже тринадцатый раз.

Цели Премии: содействие повышению популярности качественных масс-медиа в регионе, росту профессионального уровня журналистов ЮФО и СКФО, обмену опытом, установлению профессиональных связей между изданиями, а также поощрению талантливых авторов региона.

Номинации 2020 года:

Лучшая аналитическая статья

Лучшее журналистское расследование

Лучшее интервью

Лучший репортаж

Лучший очерк

Лучший комментарий/колонка

Лучший тематический проект на страницах медиа

Лучший дебют (публикации авторов до 25 лет)

Лучшая публикация о науке и инновациях

Лучшая публикация на тему цифровизации

Лучшая публикация на тему образа молодого предпринимателя

Кто может принять участие

Принять участие в Премии могут авторы или авторские коллективы, представленные юридическим лицом: редакцией газеты, журнала или онлайн-СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Крыма. От одного автора на соискание Премии может быть выдвинут лишь один материал по выбранной номинации. Допускается выдвижение одного автора с разными текстами в нескольких номинациях. Подробности можно посмотреть в Положении о премии по адресу http://iskra.expertsouth.ru.

Заявки на соискание Премии принимаются до 30 декабря 2020 года по электронной почте iskra@expertsouth.ru. В заявке обязательно должны быть указаны ФИО соискателя, название СМИ, дата выхода, текст публикации в формате word, ссылка на публикацию или скан публикации.

Особенность формата в сезоне 2020:

В связи с ограничениями, связанными с противодействием распространению коронавируса, все мероприятия Премии переносятся в онлайн. Исключение составляет торжественная церемония, на которую приглашаются лауреаты, члены экспертного совета, представители партнеров.

Организатор: Аналитический центр «Эксперт Юг». Партнер: Альянс независимых региональных издателей. Цифровой партнер: ПАО «Ростелеком». Информационные партнеры: медиахолдинг 1MI, издания РБК Ростов, Городской Репортер, Это Кавказ, РО Сегодня, Антенна, Юг-Таймс, Акценты, Деловой Новочеркасск, Деловой Юг, Ростовская Солянка, Собака.ru.

Контактное лицо по общим вопросам: Сергей Толстов, 8 (961) 423 67 42, tolstov@expertsouth.ru