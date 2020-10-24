Вдохновленные успехом кофемашин Nespresso Vertuo на российском рынке, эксперты бренда представили совершенно новую кофемашину Vertuo Next для ценителей натурального кофе. Это первая кофемашина, на 54% изготовленная из переработанного пластика.
Следующее поколение инновационных кофемашин Nespresso Vertuo для больших чашек
Vertuo Next – новейшая кофемашина системы Nespresso Vertuo, призванная расширить дегустационный опыт настоящих ценителей кофе. Предлагая полный спектр объемов кофе, от эспрессо (40 мл) до очень большой чашки (414 мл), она гарантирует еще больше моментов наслаждения ценителям разнообразных блендов, доступных одним нажатием кнопки всего за 30 секунд. Каждому объему соответствует один из трех размеров капсул, призванных обеспечить неизменно высокое качество кофе.
Vertuo Next представлена в трех вариациях дизайна – Vertuo Next, Vertuo Premium и Vertuo Deluxe. В моделях Premium и Deluxe предусмотрено хромирование отдельных элементов (поддона или поддона и крышки), чтобы Вы могли подобрать кофемашину под свой интерьер. Подчеркнуть гармонию VertuoNext и дизайна пространства поможет широкая цветовая палитра, в которой сменяют друг друга вневременные Classic Black, White, Rich Brown и Dark Grey, строгая Pure Chrome и лимитированная Luxury Teal.
Наследуя все преимущества системы Vertuo, кофемашина Vertuo Next превращает процесс приготовления кофе в увлекательный поиск сокровищ в каждой капсуле благодаря революционной технологии Centrifusion. При считывании штрих-кода на капсуле кофемашина автоматически подбирает идеальные параметры напитка: объем, температуру, время экстракции и скорость вращения капсулы. Поток воды, проходя через капсулу, увеличивает скорость ее вращения до 7000 оборотов в минуту, раскрывая все ноты вкуса и аромата каждого бленда и создавая необыкновенно плотную пенку cremá.
Каждая кофемашина Vertuo Next на 54% состоит из переработанного пластика и имеет эко-режим, который отключает ее после двух минут простоя. Это в полной мере соответствует обязательствам Nespresso в области защиты окружающей среды и подчеркивает приверженность бренда идеям рационального использования природных ресурсов.
Кофемашина системы Vertuo доступна для заказа онлайн на сайте nespresso.ru или через приложение Nespresso Russia и в бутиках Nespresso с 6 октября. Узнать больше о кофемашинах, блендах, рецептах кофе и аксессуарах можно на сайте https://www.nespresso.ru.
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