Следующее поколение инновационных кофемашин Nespresso Vertuo для больших чашек

Наследуя все преимущества системы Vertuo, кофемашина Vertuo Next превращает процесс приготовления кофе в увлекательный поиск сокровищ в каждой капсуле благодаря революционной технологии Centrifusion. При считывании штрих-кода на капсуле кофемашина автоматически подбирает идеальные параметры напитка: объем, температуру, время экстракции и скорость вращения капсулы. Поток воды, проходя через капсулу, увеличивает скорость ее вращения до 7000 оборотов в минуту, раскрывая все ноты вкуса и аромата каждого бленда и создавая необыкновенно плотную пенку cremá.

Каждая кофемашина Vertuo Next на 54% состоит из переработанного пластика и имеет эко-режим, который отключает ее после двух минут простоя. Это в полной мере соответствует обязательствам Nespresso в области защиты окружающей среды и подчеркивает приверженность бренда идеям рационального использования природных ресурсов.

Кофемашина системы Vertuo доступна для заказа онлайн на сайте nespresso.ru или через приложение Nespresso Russia и в бутиках Nespresso с 6 октября. Узнать больше о кофемашинах, блендах, рецептах кофе и аксессуарах можно на сайте https://www.nespresso.ru.