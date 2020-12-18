В лабораториях ДГТУ исследуют коронавирусы и разрабатывают пробиотики для животных

Ведущие научные сотрудники факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» проводят сложные многоступенчатые исследования самой разной направленности. Так, в течение трех лет (2019-2021 годы) Донской государственный технический университет будет получать бюджетное финансирование на исследование ветеринарных пробиотических препаратов направленного модулирования здоровья животных: ученые займутся разработкой ветеринарной кормовой добавки, которая придет на смену антибиотикам, используемым в сельском хозяйстве. Исследования возглавил ведущий американский ученый, профессор Университета Рутгерса Михаил Чикиндас (штат Нью-Джерси).
Ученые ДГТУ приступили к исследованию «Коронавирусы синантропной фауны юга России и риск межвидового переноса коронавирусной инфекции». В рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) научная группа опорного вуза исследует вирусы, носителями которых выступают дикие животные, обитающие в городах в непосредственной вблизи к человеку. На юге России это летучие мыши, ежи и крысы. Ученым предстоит установить, какие из этих животных могут выступают природными резервуарами коронавирусных инфекций, в которых вирус может претерпевать опасные для человека мутации.
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