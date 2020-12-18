В лабораториях ДГТУ исследуют коронавирусы и разрабатывают пробиотики для животных

Ученые ДГТУ приступили к исследованию «Коронавирусы синантропной фауны юга России и риск межвидового переноса коронавирусной инфекции». В рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) научная группа опорного вуза исследует вирусы, носителями которых выступают дикие животные, обитающие в городах в непосредственной вблизи к человеку. На юге России это летучие мыши, ежи и крысы. Ученым предстоит установить, какие из этих животных могут выступают природными резервуарами коронавирусных инфекций, в которых вирус может претерпевать опасные для человека мутации.