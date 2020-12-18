ДГТУ открыл новый факультет

В 2020 году в Донском государственном техническом университете создан новый факультет «Биоинженерия и ветеринарная медицина». Учебное подразделение занимается подготовкой городских ветеринарных врачей – специалистов по болезням домашних питомцев. Студенты осваивают учебную программу под руководством профессорского состава опорного вуза и признанных экспертов ветеринарии из числа практикующих ветврачей Москвы и Санкт-Петербурга.
В патогистологической лаборатории факультета проводится пробоподготовка препаратов для клинической ветеринарии и исследовательской деятельности.
Декан факультета профессор Алексей Михайлович Ермаков одновременно курирует клиническую ветеринарную практику сотрудников факультета и является руководителем нескольких научных проектов, поддержанных РФФИ и Правительством РФ.
На базе научно-исследовательской лаборатории "Центр Агробиотехнологии" организована экспериментально-биологическая клиника конвенционального типа, в которой проводятся ветеринарные, биологические и медицинские исследования.
Также в патогистологической лаборатории клиенты ветеринарной клиники ДГТУ могут получить результаты прижизненной диагностики биоптатов домашних животных.
В ветеринарной клинике ДГТУ проводится практическое обучение студентов и ветеринарных врачей по клинико-лабораторной диагностике, хирургии и терапии домашних животных.
Лабораторные сервисы факультета позволяют проводить молекулярно-биологические исследования для клинической и научной практики, включая ИФА, ПЦР и газовую и жидкостную хроматографию.
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