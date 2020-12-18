ДГТУ открыл новый факультет

В 2020 году в Донском государственном техническом университете создан новый факультет «Биоинженерия и ветеринарная медицина». Учебное подразделение занимается подготовкой городских ветеринарных врачей – специалистов по болезням домашних питомцев. Студенты осваивают учебную программу под руководством профессорского состава опорного вуза и признанных экспертов ветеринарии из числа практикующих ветврачей Москвы и Санкт-Петербурга.