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ДГТУ открыл новый факультет

В 2020 году в Донском государственном техническом университете создан новый факультет «Биоинженерия и ветеринарная медицина». Учебное подразделение занимается подготовкой городских ветеринарных врачей – специалистов по болезням домашних питомцев. Студенты осваивают учебную программу под руководством профессорского состава опорного вуза и признанных экспертов ветеринарии из числа практикующих ветврачей Москвы и Санкт-Петербурга.

В патогистологической лаборатории факультета проводится пробоподготовка препаратов для клинической ветеринарии и исследовательской деятельности.

 

Декан факультета профессор Алексей Михайлович Ермаков одновременно курирует клиническую ветеринарную практику сотрудников факультета и является руководителем нескольких научных проектов, поддержанных РФФИ и Правительством РФ.

 

На базе научно-исследовательской лаборатории "Центр Агробиотехнологии" организована экспериментально-биологическая клиника конвенционального типа, в которой проводятся ветеринарные, биологические и медицинские исследования.

 

Также в патогистологической лаборатории клиенты ветеринарной клиники ДГТУ могут получить результаты прижизненной диагностики биоптатов домашних животных.

 

В ветеринарной клинике ДГТУ проводится практическое обучение студентов и ветеринарных врачей по клинико-лабораторной диагностике, хирургии и терапии домашних животных.

 

Лабораторные сервисы факультета позволяют проводить молекулярно-биологические исследования для клинической и научной практики, включая ИФА, ПЦР и газовую и жидкостную хроматографию.

 

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