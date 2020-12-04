Бизнес — это синтез интуиции и таланта

Классическая история — хотелось свой бизнес, и, воспользовавшись опытом коллег, получилось создать синтез своего и уже продуманного.

Когда и как вы решили открыть свое дело? Поделитесь историей пути к предпринимательству.

Как и любому танцору, мне с детства хотелось открыть свой танцевальный клуб. Мне всегда казалось, что танцевальный бизнес не может быть большим или очень популярным и успешным. Первое время я присматривался. Потом заинтересовался американскими танцевальными школами. Я начинал со своего танцевального клуба в Екатеринбурге. Он назывался по-другому, не GallaDance. Я обратил внимание на успешную сеть, которая уже тогда начинала процветать, и заинтересовался. Мы вступили нашим клубом в международную ассоциацию клубов и школ-студий танцев, которую как раз учредил GallaDance, и я понял, что мне понадобится 10–15 лет, чтобы вывести свой клуб на уровень GallaDance. Поставив перед собой определенные цели, я понял, что лучше будет открыть франчайзинг. Мы переоформили наш клуб в GallaDance: купили права и франшизу, переобучили сотрудников. Практически все преподаватели и администраторы остались, появилась система. В дальнейшем я понял, что хочу сеть. Следующие клубы открыли с моими партнерами в Тюмени, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Классическая история — хотелось свой бизнес, и, воспользовавшись опытом коллег, получилось создать синтез своего и уже продуманного.

Что значит для вас ваш бизнес?

У танцев есть и особая сверхзадача, и цель. В первую очередь это открывать людям удивительный мир танца. У каждого человека есть потребность в этом. Первый язык человечества — танец, поэтому я считаю, что глубоко внутри людям свойственно танцевать. Читая исследования и книги о движении, о динамике, о танцах, мы приходим к тому, что, танцуя, человек преображается, становится красивее, свободнее, здоровее и сексуальнее. Поэтому наша основная миссия — показать людям, что их тело способно на многое, что возможности тела безграничны, что каждый человек может танцевать и каждому нужно этот делать. Наша задача — открывать этот мир, погружать людей в счастье. То, ради чего мы работаем, — показывать, что есть возможность стать другим, точнее раскрепоститься, открыть грань в себе, стать красивее.

Моя задача — в том, чтобы людей, занимающихся танцами, становилось больше, преподавателей и тех, кто хочет в этом развиваться, жить и работать — тоже.

Как вы считаете, отличается ли танцевальная индустрия в Москве от регионов, а конкретно от Ростова-на-Дону? Если да, то чем?

Ростов — очень танцующий город сам по себе, здесь много социальных танцев, таких как сальса, бачата, аргентинское танго. Что касается бизнес-структур, то в Ростове, по моему мнению, GallaDance одна из немногих удовлетворяет потребности клиента и работает на него. Многие, скорее всего, просто клубы по обучению танцам. У нас, как мы считаем, больше системы. Что касается Москвы, то, безусловно, это большая конкуренция. Моя задача — в том, чтобы людей, занимающихся танцами, становилось больше, преподавателей и тех, кто хочет в этом развиваться, жить и работать — тоже. На мой взгляд, профессия танцевального преподавателя не так востребована сейчас: чаще всего люди, заканчивающие танцевальную карьеру, хотят пойти работать менеджером в банк, нежели преподавать. Хотя, что касается финансов, можно зарабатывать не меньше, а даже больше. В России просто так повелось, что подобного рода профессия на втором плане.