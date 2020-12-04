Бизнес — это синтез интуиции и таланта

Герой бизнес-интервью — совладелец танцевальных клубов GallaDance Денис Тагинцев — о тонкостях танцевального бизнеса, об отношении к своему делу и о том, какими навыками должен обладать начинающий предприниматель.
Классическая история — хотелось свой бизнес, и, воспользовавшись опытом коллег, получилось создать синтез своего и уже продуманного.
Когда и как вы решили открыть свое дело? Поделитесь историей пути к предпринимательству.
Как и любому танцору, мне с детства хотелось открыть свой танцевальный клуб. Мне всегда казалось, что танцевальный бизнес не может быть большим или очень популярным и успешным. Первое время я присматривался. Потом заинтересовался американскими танцевальными школами. Я начинал со своего танцевального клуба в Екатеринбурге. Он назывался по-другому, не GallaDance. Я обратил внимание на успешную сеть, которая уже тогда начинала процветать, и заинтересовался. Мы вступили нашим клубом в международную ассоциацию клубов и школ-студий танцев, которую как раз учредил GallaDance, и я понял, что мне понадобится 10–15 лет, чтобы вывести свой клуб на уровень GallaDance. Поставив перед собой определенные цели, я понял, что лучше будет открыть франчайзинг. Мы переоформили наш клуб в GallaDance: купили права и франшизу, переобучили сотрудников. Практически все преподаватели и администраторы остались, появилась система. В дальнейшем я понял, что хочу сеть. Следующие клубы открыли с моими партнерами в Тюмени, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Классическая история — хотелось свой бизнес, и, воспользовавшись опытом коллег, получилось создать синтез своего и уже продуманного.
Что значит для вас ваш бизнес?
У танцев есть и особая сверхзадача, и цель. В первую очередь это открывать людям удивительный мир танца. У каждого человека есть потребность в этом. Первый язык человечества — танец, поэтому я считаю, что глубоко внутри людям свойственно танцевать. Читая исследования и книги о движении, о динамике, о танцах, мы приходим к тому, что, танцуя, человек преображается, становится красивее, свободнее, здоровее и сексуальнее. Поэтому наша основная миссия — показать людям, что их тело способно на многое, что возможности тела безграничны, что каждый человек может танцевать и каждому нужно этот делать. Наша задача — открывать этот мир, погружать людей в счастье. То, ради чего мы работаем, — показывать, что есть возможность стать другим, точнее раскрепоститься, открыть грань в себе, стать красивее.
Моя задача — в том, чтобы людей, занимающихся танцами, становилось больше, преподавателей и тех, кто хочет в этом развиваться, жить и работать — тоже.
Как вы считаете, отличается ли танцевальная индустрия в Москве от регионов, а конкретно от Ростова-на-Дону? Если да, то чем?
Ростов — очень танцующий город сам по себе, здесь много социальных танцев, таких как сальса, бачата, аргентинское танго. Что касается бизнес-структур, то в Ростове, по моему мнению, GallaDance одна из немногих удовлетворяет потребности клиента и работает на него. Многие, скорее всего, просто клубы по обучению танцам. У нас, как мы считаем, больше системы. Что касается Москвы, то, безусловно, это большая конкуренция. Моя задача — в том, чтобы людей, занимающихся танцами, становилось больше, преподавателей и тех, кто хочет в этом развиваться, жить и работать — тоже. На мой взгляд, профессия танцевального преподавателя не так востребована сейчас: чаще всего люди, заканчивающие танцевальную карьеру, хотят пойти работать менеджером в банк, нежели преподавать. Хотя, что касается финансов, можно зарабатывать не меньше, а даже больше. В России просто так повелось, что подобного рода профессия на втором плане.
Первый язык человечества — танец, поэтому я считаю, что глубоко внутри людям свойственно танцевать.
С чем это связано?
Менталитет и культура в первую очередь. Да и популяризация танцев в целом. Американские танцевальные шоу смотрит огромное количество людей. Если это «Танцы со звездами», то выпуски не только по субботам — выпуски с понедельника по субботу, во всех новостях, журналах и т.д. В России на таком уровне развито фигурное катание. На мой взгляд, такая медийная популяризация сегодня стала на уровень выше. Еще десять лет назад открыть в Екатеринбурге GallaDance было подвигом в том плане, что люди не понимали, что такое танцевальная система, обучение хореографии, балы, мероприятия.
Я постоянно посещаю разные курсы, направленные на лидерские качества и планирование времени, балы и мероприятия, фестивали и семинары.
Чтобы пробиться в танцевальной индустрии сейчас, чем нужно зацепить потребителя? Какие сложности придется преодолеть начинающему бизнесмену? Какими качествами он должен обладать?
Во-первых, танцевальная индустрия имеет свою специфику: люди, которые здесь работают, — чаще всего преподаватели с определенной жизненной позицией, и нужно уметь их понимать. Именно поэтому мне легче, потому что я всю жизнь танцую и общаюсь с такими людьми. Конечно, каждый бизнес нужно понимать и изучать, но здесь играет роль человеческий фактор: если не наладишь связь с сотрудниками, то у тебя не будет клиентов. Многие думают, что открыть танцевальный зал просто. Но чтобы превратить его в прибыльный проект, нужно продумать каждую деталь. Об этом часто забывают.
Самое главное в открытии бизнеса — стопроцентная вера, что проект нужен на рынке.
Когда вы начинали свой бизнес, нуждались ли в профессиональной поддержке? Проходили какие-либо курсы по предпринимательству, чтобы понимать необходимые бизнес-процессы?
Да, несмотря на то что моей специализацией было управление, организация и менеджмент, многие вещи я узнал, работая в бизнесе, сталкиваясь с проблемами в процессе. Благодаря GallaDance я осознал, что такое сервис и продажи. Многие творческие люди, к сожалению, не понимают этого. Чтобы владеть и руководить бизнесом, необходимо много новых знаний. Я постоянно посещаю разные курсы, направленные на лидерские качества и планирование времени, фестивали и семинары. Мне нравится учиться, развиваться, применять эти знания в работе с сотрудниками, клиентами, партнерами. Если руководитель развивается, это мотивирует и сотрудников развиваться.
Для того чтобы получать прибыль и делать масштабный проект, мы должны продумывать каждую деталь — об этом часто забывают.
В Ростовской области в помощь предпринимателям создана сеть центров «Мой бизнес» под управлением Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. Даже начинающий предприниматель может обратиться сюда за льготным займом от 1% годовых. Как вы считаете, это востребованное решение для бизнесменов?
Я думаю, что самое главное в открытии нового бизнеса — стопроцентная вера, что проект нужен на рынке. Если предприниматели верят в свою идею, то финансирование нужно искать любыми способами — либо займы, либо инвесторы. Если не попробуешь, не получишь опыт. Я из тех людей, которые используют любую возможность. Дадут мне займы на мою идею — я воспользуюсь ими. Это нормально, если у предпринимателя из десяти бизнесов пять не состоялись. Это означает, что человек в поиске. Редко бывает десять из десяти. Я думаю, хорошее решение — обратиться в такую структуру.
Если предприниматели верят в свою идею, то финансирование нужно искать любыми способами — либо займы, либо инвесторы.
Можно ли научить человека вести бизнес? Или предпринимателем надо родиться?
Мне кажется, это синтез. Научить можно всему и всех, было бы желание. Но существует и определенная интуиция. Многие предприниматели считают, что это талант, кто-то говорит, что только умение. Мне кажется, должна быть и интуиция, и особая энергия, и талант к лидерским качествам, а также желание учиться — у грамотных тренеров, которые будут тебя направлять.
Это нормально, если у предпринимателя из десяти бизнесов что-то не состоялось. Это означает, что человек в поиске.
Какие итоги за год можно подвести? Чему вы научились?
Первое и самое главное — для многих этот год поучительно нелегкий. Я научился воспринимать правильно убытки, со стороны смотреть на то, что есть. Для нашего клуба важный шаг — переход на онлайн-обучение. Обстоятельства так сложились, что мы за месяц подготовили то, на что планировали потратить три года. Мы научились работать в новых условиях — провели более пятнадцати тысяч онлайн-уроков, что считаем своим достижением.
Текст: Антон Скнарин, Ангелина Ахаева
Материал подготовлен в рамках реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства", утвержденного Губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Официальный сайт поддержки донского бизнеса: www.mbrostov.ru Телефон горячей линии: 8 (804) 333-32-31. Аккаунт в Instagram: @mb_rostov
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