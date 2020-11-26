Мир меняется, и ты должен меняться вместе с ним

Генеральный директор компании «Рейна Тур НТВ», гостиниц «Эрмитаж» и «Дон Кихот» Татьяна Нечепаева рассказала главному редактору РнД.Собака.ru о старте карьеры, правилах жизни, локальных туристических особенностях и центре «Мой бизнес» как важной точке на карте всех начинающих предпринимателей Ростова-на-Дону.
Татьяна Нечепаева, амбассадор проекта "Мой бизнес" в Ростовской области
В течение жизни я много слышал о вашей компании. Для меня вы — портрет успешного руководителя. Как молодому бизнесмену и журналисту, мне интересно узнать не только о пути, но и о жизни предпринимателя в Ростове. Почему вы решили стать на этот сложный и, казалось бы, нестабильный путь?
Как бы не было удивительно, но по образованию я филолог. После окончания университета я попала в Бюро молодежного туризма «Спутник»: в те годы было сложно устроиться на работу, и я решила стать экскурсоводом. Десять лет моего пути прошло именно там. На определенном этапе я поняла, что хочу и, главное, действительно могу создать собственный бизнес. Так как по своей натуре я авантюрист, то стартовым капиталом стала наша с мужем квартира. На полученные средства с продажи был приобретён первый офис. Однако достигнутого все равно не хватало и мне пришлось взять огромный, особенно по тем временам, кредит. Иногда я оглядываюсь назад и думаю, как это все получилось — тогда у меня не было ни малейших сомнений, что я на верном пути. Их нет и сейчас.
К тому же я никогда не ставила задачу «заработать» в приоритет и, скажу честно, особо не умела считать деньги. Новые идеи, новые рынки были для меня более значимыми: пока мои коллеги продвигались в одной сфере, я решила развиваться в разных сегментах. В тот момент я, будучи ну совсем уж начинающим предпринимателем-гуманитарием, авантюрно полетела на аккредитацию в Москву, в Транспортную Клиринговую Палату. Я ничего не понимала в аккредитации, на все отвечала «в стадии подключения» и четко верила в свой успех. Меня аккредитовали и так у нас появилось Агентство по продаже авиа и ж/д билетов.
Возможно, это произошло потому, что я всегда знала, чего хочу. Мои близкие постоянно просили замедлиться, остановиться. Даже мой зять говорит мне: «Успокойтесь, сидите с внуками», но, поймите, я просто не могу!
Мой муж врач и вздрагивает, когда говорят про миллионы, особенно кредитов. Он по складу не коммерсант и не понимает, как можно создавать что-то, не имея при этом денежных средств. Именно с привлечением кредитных ресурсов и развивался весь мой бизнес. Именно так появился и проект гостиницы «Эрмитаж». Я просто увидела красивое здание, похожее на Эрмитаж, и подумала, что оно стало бы успешным туристическим объектом. Когда я рассказал об этой идее своему партнеру, тот, естественно, ответил, что я сумасшедшая. «Может быть... – подумала я – ...А значит нам просто нужен еще один партнер». Мы полетели в Москву, нашли еще двух членов команды. «У нас есть мечта, а значит проект реализуется» – с этими словами мы ударили по рукам, затем взяли кредит и построили отель.
«Дон Кихот» создавать я совершенно не собиралась. Как раз тогда был кризис в строительной отрасли и строительная компания предложила нам вместо многоэтажного дома построить еще одну гостиницу. Я подумала, что для туризма это было бы здорово, ведь в многоэтажном отеле можно селить группы. Конечно, это было непросто, но эти проекты – невероятный опыт и не сравнимый ни с чем драйв.
«Бизнес и ничего личного», — говорят обычно мои партнеры. Для меня же это очень личная история. Меня убеждали, что в Ростове показывать нечего. Но я занимаюсь этим уже 15 лет. Сейчас, в кризисной ситуации, очень многие пребывают в панике, а у меня, напротив, это лето было одно из самых успешных. Мы принимали множество пароходов, было как никогда много экскурсий по городу и региону. Сейчас идет огромный подъем в сфере внутреннего туризма.
Мы открывали ассоциацию экскурсоводов, учебный центр, который готовит профильных специалистов в отрасли, поскольку нуждались в качественном персонале. Сейчас ассоциация трансформирована в клуб увлеченных и влюбленных в наш регион людей. Сегодня экскурсовод должен быть другим, «человеком-оркестром». Экскурсия — театрализованным действом с вовлечением экскурсантов, ведь сегодня потребность в эмоциях и требования к экскурсионному материалу гораздо выше. Никто не хочет слышать трехчасовую экскурсию, состоящую из сухих фактов. Конечно, хочется чтоб в эту сферу приходила молодежь. Однако молодежь не всегда готова и хочет учиться, потому что эта профессия требует энциклопедических знаний. Эта проблема достаточно серьезна. Современная доступность информации все-таки наносит свой вред. Пользователь перестает мыслить, запоминать важные детали. Так теряется желание «погружаться».
Эта проблема требует необходимого решения, ведь у каждой национальности, каждой возрастной группы разное восприятие, а соответственно разные потребности. Нужен особый подход. Немец, например, очень любит информацию, ему интересна история, архитектура. Американцам — как именно живут люди, им интересен быт. Стоит отметить, что в Ростове и области всегда радушный прием. Я очень волновалась, принимая немецкую группу на девятое мая. Помню, мы привели их в свой офис, разместили на балконе, который выходит на Большую Садовую. Экскурсанты стояли и плача смотрели на шествие Бессмертного полка. Это было для них самым большим эмоциональным потрясением.
Однажды у нас был пожилой экскурсант, инвалид-колясочник из Америки. Его родители – эмигрировавшие белогвардейцы. Он сохранил казачий костюм. Мужчина рассказывал, что его мечтой было попасть в родной город, и он сможет умереть спокойно только тогда, когда увидит дом, в котором родился. Мы нашли этот дом на Баумана. Пожилая женщина, бывшая его соседка, даже узнала нашего гостя. Мы организовали для него экскурсию в Новочеркасский кадетский корпус, и молодые кадеты отдавали ему честь. Это было очень трогательно. Мне кажется, именно ради таких моментов и стоит работать.
Сегодня важно правильно воспользоваться тем, что осталось от Чемпионата. Это событие дало толчок внутреннему туризму. Ростов может составить конкуренцию Москве, Петербургу, любой другой привлекательной для туристов территории. У нас прекрасные отели и рестораны, шикарные стадион и аэропорт. Нужно усердно развивать эту базу, ведь массовые мероприятия – это современный тренд, лучший способ привлечения людей. Они могли бы дать загрузку гостиничному, ресторанному секторам, осуществить приток денег в экономику. В регионе должна быть комплексная программа по развитию туризма, куда вошли бы все профильные министерства и ведомства, чтобы решались вопросы и дорог, и благоустройство, и освещения, и общественных туалетов и многие др.
Конечно, посещения по России в связи с пандемией сейчас минимизированы. Командировочные потоки сильно снижены. Дон-Кихот мы закрыли до начала марта, но мы продолжаем вести продажи двух отелей , а селим всех гостей в гостинице Эрмитаж. Если загрузка будет расти, мы откроемся раньше запланированного срока. Однако в этой ситуации все-же нужно работать! Мы сотрудничаем с крупными предприятиями города, сопровождаем их деловые поездки в части авиа и ж/д билетов , гостиниц и других услуг. Нашими клиентами являются такие предприятия, как «Донской Табак», «Глорию Джинс», банк «Центр-Инвест» и многие другие. Если сотрудники этих предприятий летают, значит спрос есть.
Ведь любой кризис — это время возможностей, а падение — период обострения мыслительных процессов.
В чем особенность Ростова, отличие от других регионов?
Ростов – город, с которого начинается Юг. Это абсолютная правда.
Гастрономия, безусловно, одно из главных преимуществ региона. Одна англичанка, попав на День города в Таганроге, была удивлена многообразием блюд: «У нас все мороженное, мы едим нездоровую еду», – призналась она, поделившись своими впечатлениями – «У вас все растет прямо под ногами, вы гастрономическая столица юга».
Нам следует преобразовывать просветительские центры. «Донская казачья гвардия» [Прим. Культурно—выставочный центр ДГТУ] – пример того, как музей меняет представление людей о музее. У нас в городе и области огромный музейный потенциал , однако подача материала с советских времен осталась прежней.
В Ростовской области есть две водные артерии - Дон и Азовское море, которые тоже нужно использовать в туристических целях. В последние годы значительно расширился автотуризм. «Транзитники», которые останавливаются на пути из Москвы в Краснодарский край, Крым – одна из самых перспективных групп. Это именно те люди, которых стоит привлекать, давать им возможность тратить деньги на нашей территории.
Обычно летом мы всегда «проседали». 90% загрузки отелей города — это деловой сегмент, командировочные путешествия. Уже три года в летний сезон мы видим людей на машинах в большом количестве. Но есть также и ряд проблем. Например, городские парковки под отелями, а следовательно, отсутствие мест для автомобилей для гостей города и автомобильных путешественников
Вы амбассадор центра «Мой бизнес». Расскажите про это сотрудничество?
Представители центра «Мой бизнес» предложили мне стать амбассадором, и я, как предприниматель со стажем, с удовольствием согласилась: приемники выросли, и теперь у меня появилось время делиться опытом. Я выступаю спикером на различных мероприятиях и участвую в программах наставничества. Такое общение показывает мне, как сегодня мыслит юное поколение. Часто я встречаю интересных молодых людей, сталкиваюсь с новым, свежим видением.
Сейчас многие путешественники пользуются услугами таких сайтов, как Airbnb, бронируют сами. Расскажите, насколько такие программы популярны в Ростове?
Конечно, такие сервисы крайне популярны и у нас. Количество самостоятельных путешествий будет только расти: сейчас другое поколение, и оно не так нуждается в работе с туристическими компаниями. Да, есть предложения, в которых мы могли бы даже конкурировать с билетными и отельными агрегаторами. В моем случае я четко понимаю, что нужно делать ставку именно на корпоративный сегмент, который всегда будет.
Сейчас клиент требует максимум сервиса, конечно, в зависимости от его платежеспособности. Ты не только обеспечиваешь компании отелями, билетами, но и пишешь сценарии, как для деловой, так и для культурной части времяпрепровождения. Мы работаем с артистами музыкального театра, с джаз группами, с людьми, которым требуется креативный подход. Ценности и время клиентов следует экономить.
Что Вы можете посоветовать современным предпринимателям в 2020-м году?
Мне кажется, сейчас лучшее время. Время креативных, мыслящих людей. Сегодня возможностей гораздо больше, чем когда-либо: есть множество образовательных проектов, точек роста, как центр «Мой бизнес», который создает комфортные условия для молодых бизнесменов.
Какая бы конкурентная среда ни была, в нее важно заходить и находить свою нишу. Люди должны верить в то, что они делают. Необходимо вдохновлять команду, научиться делегировать. Предприниматель должен «обрасти» сотрудниками, которым можно доверить любую работу. Быть предпринимателем – значит иметь определённый склад ума. Нужно быть генератором идей, окружив себя классными реализаторами – поэтому важно ценить хорошие кадры. Конечно, они порой стоят денег, но, поверьте, они окупаются.
Нужно всегда реально оценивать свою финансовую ситуацию, обязательно научиться разбираться в управленческом и бухгалтерском учете – в этом отлично могут помочь всем начинающим предпринимателям в центре «Мой бизнес». Нужно всегда определять правила игры «на берегу» и, конечно, важно их обязательно документировать. Тем не менее, я бы все же не советовала строить бизнес с друзьями – со временем твои вклады и усилия обесцениваются, а хорошее отношение становится нормой. Это неизбежно.
А как найти свою нишу? Как Вы поняли, что турбизнес – это именно тот сегмент, который нужно развивать?
Я просто волею судьбы попала в «Спутник», где у меня была возможность постоянно учиться. Тогда существовала комиссия обкома партии, в которой согласовывали всех путешественников, составляли отчеты по итогам каждой поездки.
Когда я ушла, начался так называемый "шопный" туризм, когда "шопники" с клетчатыми сумками, начали путешествовать по миру, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Эти люди были учителями, врачами, инженерами. И мы такой туризм тогда организовывали.Помню свою первую подобную поездку за рубеж. Мне, комсомолке, было очень стыдно переступить через себя, чтобы окунуться в тенеденции того времени.
Позже, с обретением капитала, изменились и туристы. Открылись туры в Анталию. Люди увидели, каким может быть сервис, настоящий отдых. Электронные билеты пришли на место бумажных. Мир меняется, и ты должен меняться вместе с ним. Многие советовали мне оставить турбизнес и заняться чем-то другим. Я же, наоборот, считала, что следует бить в одну точку.
Мне кажется, сейчас лучшее время. Время креативных, мыслящих людей. Сегодня возможностей гораздо больше, чем когда-либо: есть множество образовательных проектов, точек роста, как центр «Мой бизнес», который создает комфортные условия для молодых бизнесменов.
Молодым предпринимателям для стартапа деньги брать в кредит, искать инвесторов, просить у родственников или пользоваться услугами льготного финансирования, предоставляемыми в центрах «Мой бизнес»?
«Мой бизнес» дает прекрасные условия, поддерживая молодое предпринимательство. Я сама часто пользовалась различными программами финансирования и поддержки и всегда следила за городскими и областными программами. Приобретая деньги, важно понимать, что необходимо работать честно, предоставлять полную информацию о расходах. Кроме того, нужно правильно и убедительно представить свой бизнес-план, чтобы заинтересовать инвестора. Не каждый может жить идеей. Тот, кто действительно стремится к успеху, найдет и средства, и деньги, и единомышленников. Центр «Мой бизнес» предоставляет льготное кредитование, выгодное для начинающего бизнесмена.
Каким качествам Вы обязаны успехом в пандемию?
Признаться, в марте была растерянность. Кризис – время возможностей. Кризисное время – это процесс обострения мыслительных процессов, время идей и осмысления, выработка новых стратегий и точек роста. В период изоляции проводились различные онлайн-семинары, конференции. Мы стали работать над креативными идеями, новыми продуктами, программами.
Сложившиеся обстоятельства простимулировали внутренний туризм. Важно «закрепиться», проработать новые форматы областных туров. Недавно я открыла для себя несколько интересных мест в Константиновском и Семикаракорском районах. Мы стали изучать Азовское побережье. Удивительно, но сейчас люди массово бронируют места на летний период.
Чтобы продолжать развиваться мы должны общаться с городскими и областными администрациями. Мы все понимаем, что образ путешествий меняется, что нам необходимо «заводить» Ростовскую область. Отличной идеей стал проект, который был реализован совместно с администрацией города Ростова-на-Дону, по приему крупных игроков MICE-индустрии [Прим. компания в сфере делового туризма].
Для них был организован инфотур, в который входил осмотр таких площадок , как ДГТУ, Горизонт, Golf ParkClub, Астор плаза, Old House, Салют, Рубин, представлен наш ресторанный и гостиничный сектор. А по итогам был организован круглый стол, где все участники говорили о том, что Ростов обладает огромным потенциалом в части проведения мероприятий и эту работу нам надо совместно проводить.
Этот опыт дал нам стимул проанализировать полетную карту, внести изменения в туристические программы. Я была удивлена, что билет на рейс Тюмень – Ростов стоит около трех тысяч. Многие летают из Екатеринбурга, Крыма, Тюмени, ДНР, ЛНР в Анталию через Ростов. Нужно предлагать этим туристам программы по Ростову, хотя бы на два-три дня, и это будет дополнительным источником пополнения городского бюджета.
У нас очень много точек роста и новых возможностей — их нужно только увидеть!
Большое спасибо, Татьяна Владимировна, за этот вдохновляющий разговор! Успехов вашим бизнес-проектам!
Материал подготовлен в рамках реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства", утвержденного Губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Официальный сайт поддержки
донского бизнеса: www.mbrostov.ru Телефон горячей линии: 8 (804) 333-32-31. Аккаунт в Instagram: @mb_rostov
Текст: Татьяна Алубаева, Станислав Затонский
Фотограф: Татьяна Шаповалова
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