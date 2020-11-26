Мир меняется, и ты должен меняться вместе с ним

В течение жизни я много слышал о вашей компании. Для меня вы — портрет успешного руководителя. Как молодому бизнесмену и журналисту, мне интересно узнать не только о пути, но и о жизни предпринимателя в Ростове. Почему вы решили стать на этот сложный и, казалось бы, нестабильный путь?

Как бы не было удивительно, но по образованию я филолог. После окончания университета я попала в Бюро молодежного туризма «Спутник»: в те годы было сложно устроиться на работу, и я решила стать экскурсоводом. Десять лет моего пути прошло именно там. На определенном этапе я поняла, что хочу и, главное, действительно могу создать собственный бизнес. Так как по своей натуре я авантюрист, то стартовым капиталом стала наша с мужем квартира. На полученные средства с продажи был приобретён первый офис. Однако достигнутого все равно не хватало и мне пришлось взять огромный, особенно по тем временам, кредит. Иногда я оглядываюсь назад и думаю, как это все получилось — тогда у меня не было ни малейших сомнений, что я на верном пути. Их нет и сейчас.

К тому же я никогда не ставила задачу «заработать» в приоритет и, скажу честно, особо не умела считать деньги. Новые идеи, новые рынки были для меня более значимыми: пока мои коллеги продвигались в одной сфере, я решила развиваться в разных сегментах. В тот момент я, будучи ну совсем уж начинающим предпринимателем-гуманитарием, авантюрно полетела на аккредитацию в Москву, в Транспортную Клиринговую Палату. Я ничего не понимала в аккредитации, на все отвечала «в стадии подключения» и четко верила в свой успех. Меня аккредитовали и так у нас появилось Агентство по продаже авиа и ж/д билетов.

Возможно, это произошло потому, что я всегда знала, чего хочу. Мои близкие постоянно просили замедлиться, остановиться. Даже мой зять говорит мне: «Успокойтесь, сидите с внуками», но, поймите, я просто не могу!

Мой муж врач и вздрагивает, когда говорят про миллионы, особенно кредитов. Он по складу не коммерсант и не понимает, как можно создавать что-то, не имея при этом денежных средств. Именно с привлечением кредитных ресурсов и развивался весь мой бизнес. Именно так появился и проект гостиницы «Эрмитаж». Я просто увидела красивое здание, похожее на Эрмитаж, и подумала, что оно стало бы успешным туристическим объектом. Когда я рассказал об этой идее своему партнеру, тот, естественно, ответил, что я сумасшедшая. «Может быть... – подумала я – ...А значит нам просто нужен еще один партнер». Мы полетели в Москву, нашли еще двух членов команды. «У нас есть мечта, а значит проект реализуется» – с этими словами мы ударили по рукам, затем взяли кредит и построили отель.

«Дон Кихот» создавать я совершенно не собиралась. Как раз тогда был кризис в строительной отрасли и строительная компания предложила нам вместо многоэтажного дома построить еще одну гостиницу. Я подумала, что для туризма это было бы здорово, ведь в многоэтажном отеле можно селить группы. Конечно, это было непросто, но эти проекты – невероятный опыт и не сравнимый ни с чем драйв.

«Бизнес и ничего личного», — говорят обычно мои партнеры. Для меня же это очень личная история. Меня убеждали, что в Ростове показывать нечего. Но я занимаюсь этим уже 15 лет. Сейчас, в кризисной ситуации, очень многие пребывают в панике, а у меня, напротив, это лето было одно из самых успешных. Мы принимали множество пароходов, было как никогда много экскурсий по городу и региону. Сейчас идет огромный подъем в сфере внутреннего туризма.

Мы открывали ассоциацию экскурсоводов, учебный центр, который готовит профильных специалистов в отрасли, поскольку нуждались в качественном персонале. Сейчас ассоциация трансформирована в клуб увлеченных и влюбленных в наш регион людей. Сегодня экскурсовод должен быть другим, «человеком-оркестром». Экскурсия — театрализованным действом с вовлечением экскурсантов, ведь сегодня потребность в эмоциях и требования к экскурсионному материалу гораздо выше. Никто не хочет слышать трехчасовую экскурсию, состоящую из сухих фактов. Конечно, хочется чтоб в эту сферу приходила молодежь. Однако молодежь не всегда готова и хочет учиться, потому что эта профессия требует энциклопедических знаний. Эта проблема достаточно серьезна. Современная доступность информации все-таки наносит свой вред. Пользователь перестает мыслить, запоминать важные детали. Так теряется желание «погружаться».

Эта проблема требует необходимого решения, ведь у каждой национальности, каждой возрастной группы разное восприятие, а соответственно разные потребности. Нужен особый подход. Немец, например, очень любит информацию, ему интересна история, архитектура. Американцам — как именно живут люди, им интересен быт. Стоит отметить, что в Ростове и области всегда радушный прием. Я очень волновалась, принимая немецкую группу на девятое мая. Помню, мы привели их в свой офис, разместили на балконе, который выходит на Большую Садовую. Экскурсанты стояли и плача смотрели на шествие Бессмертного полка. Это было для них самым большим эмоциональным потрясением.

Однажды у нас был пожилой экскурсант, инвалид-колясочник из Америки. Его родители – эмигрировавшие белогвардейцы. Он сохранил казачий костюм. Мужчина рассказывал, что его мечтой было попасть в родной город, и он сможет умереть спокойно только тогда, когда увидит дом, в котором родился. Мы нашли этот дом на Баумана. Пожилая женщина, бывшая его соседка, даже узнала нашего гостя. Мы организовали для него экскурсию в Новочеркасский кадетский корпус, и молодые кадеты отдавали ему честь. Это было очень трогательно. Мне кажется, именно ради таких моментов и стоит работать.

Сегодня важно правильно воспользоваться тем, что осталось от Чемпионата. Это событие дало толчок внутреннему туризму. Ростов может составить конкуренцию Москве, Петербургу, любой другой привлекательной для туристов территории. У нас прекрасные отели и рестораны, шикарные стадион и аэропорт. Нужно усердно развивать эту базу, ведь массовые мероприятия – это современный тренд, лучший способ привлечения людей. Они могли бы дать загрузку гостиничному, ресторанному секторам, осуществить приток денег в экономику. В регионе должна быть комплексная программа по развитию туризма, куда вошли бы все профильные министерства и ведомства, чтобы решались вопросы и дорог, и благоустройство, и освещения, и общественных туалетов и многие др.

Конечно, посещения по России в связи с пандемией сейчас минимизированы. Командировочные потоки сильно снижены. Дон-Кихот мы закрыли до начала марта, но мы продолжаем вести продажи двух отелей , а селим всех гостей в гостинице Эрмитаж. Если загрузка будет расти, мы откроемся раньше запланированного срока. Однако в этой ситуации все-же нужно работать! Мы сотрудничаем с крупными предприятиями города, сопровождаем их деловые поездки в части авиа и ж/д билетов , гостиниц и других услуг. Нашими клиентами являются такие предприятия, как «Донской Табак», «Глорию Джинс», банк «Центр-Инвест» и многие другие. Если сотрудники этих предприятий летают, значит спрос есть.