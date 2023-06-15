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Бесплатный шопинг со стилистом!

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Архив героев публикации
С 16 по 18 июня в ТЦ Горизонт ведущий стилист бренда Emka Владимир Казарян проведет fashion-консультации для всех гостей магазина.

При посещении флагманского бутика модный эксперт подберет образы для всех желающих, а также даст советы по формированию базового гардероба.

Бесплатная шоппинг-сессия — особенность сети магазинов Emka во всех городах России. Получить консультацию можно на месте, в день работы стилиста, либо произвести запись предварительно на лендинге бренда.

«Шопинг со стилистом — это не роскошь, а необходимость. А в нашем случае — приятный бонус. Стилист поможет уберечь вас от ненужных покупок и совершить по-настоящему полезные инвестиции в ваш гардероб. Рад, что теперь мы открыты в Ростове-на-Дону, и очень надеюсь, что наша услуга будет пользоваться регулярным спросом у жительниц и гостей города», — поделился Владимир Казарян.

О бренде

Уже более семи лет бренд Emka помогает женщинам создавать образы, в которых они чувствуют себя уникальными и привлекательными. Вдохновение коллекций бренда — это успешные и активные жительницы мегаполисов, которые ценят моду и женственность в сочетании с комфортом. Для Emka важно, чтобы у каждой женщины, независимо от возраста и параметров фигуры, в гардеробе была качественная и элегантная одежда для самых разных случаев. Поэтому в магазине всегда представлен широкий размерный ряд женской одежды – от 40 до 54 размера.

Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации
Архив героев публикации

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