Бесплатный шопинг со стилистом!

С 16 по 18 июня в ТЦ Горизонт ведущий стилист бренда Emka Владимир Казарян проведет fashion-консультации для всех гостей магазина.

При посещении флагманского бутика модный эксперт подберет образы для всех желающих, а также даст советы по формированию базового гардероба.

Бесплатная шоппинг-сессия — особенность сети магазинов Emka во всех городах России. Получить консультацию можно на месте, в день работы стилиста, либо произвести запись предварительно на лендинге бренда.

«Шопинг со стилистом — это не роскошь, а необходимость. А в нашем случае — приятный бонус. Стилист поможет уберечь вас от ненужных покупок и совершить по-настоящему полезные инвестиции в ваш гардероб. Рад, что теперь мы открыты в Ростове-на-Дону, и очень надеюсь, что наша услуга будет пользоваться регулярным спросом у жительниц и гостей города», — поделился Владимир Казарян.

О бренде

Уже более семи лет бренд Emka помогает женщинам создавать образы, в которых они чувствуют себя уникальными и привлекательными. Вдохновение коллекций бренда — это успешные и активные жительницы мегаполисов, которые ценят моду и женственность в сочетании с комфортом. Для Emka важно, чтобы у каждой женщины, независимо от возраста и параметров фигуры, в гардеробе была качественная и элегантная одежда для самых разных случаев. Поэтому в магазине всегда представлен широкий размерный ряд женской одежды – от 40 до 54 размера.