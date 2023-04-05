Готовим новый выпуск журнала!

ТЕМА: Про бизнес и жизнь

Для свежего выпуска мы выбрали необъятную тему — с её помощью можно раскрыть десятки потрясающих историй и по-настоящему ПРОЯВИТЬ героев.

Как вести бизнес и при этом сохранять душевную гармонию?

Что делать, чтобы процесс развития не останавливался?

Семья и бизнес — как всё совместить?

Вопросов — сотни. На них мы и ответим в майском выпуске.

В новом номере будут такие рубрики:

Портреты

Город / Бизнес

Город / Люди

Еда

Красота

Мода

Стиль

Светская хроника

Мы ищем интересных героев для наших статей ♥

Если вы хотите, чтобы о вас написали, обращайтесь по телефону:

8(863)275-69-44

Тираж будущего выпуска: 8000 экземпляров. На весь город хватит!