Готовим новый выпуск журнала!

ТЕМА: Про бизнес и жизнь
Для свежего выпуска мы выбрали необъятную тему — с её помощью можно раскрыть десятки потрясающих историй и по-настоящему ПРОЯВИТЬ героев.
- Как вести бизнес и при этом сохранять душевную гармонию?
- Что делать, чтобы процесс развития не останавливался?
- Семья и бизнес — как всё совместить?
Вопросов — сотни. На них мы и ответим в майском выпуске.
В новом номере будут такие рубрики:
- Портреты
- Город / Бизнес
- Город / Люди
- Еда
- Красота
- Мода
- Стиль
- Светская хроника
Мы ищем интересных героев для наших статей ♥
Если вы хотите, чтобы о вас написали, обращайтесь по телефону:
8(863)275-69-44
Тираж будущего выпуска: 8000 экземпляров. На весь город хватит!
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