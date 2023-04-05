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Готовим новый выпуск журнала!

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ТЕМА: Про бизнес и жизнь

Для свежего выпуска мы выбрали необъятную тему — с её помощью можно раскрыть десятки потрясающих историй и по-настоящему ПРОЯВИТЬ героев.

  • Как вести бизнес и при этом сохранять душевную гармонию?
  • Что делать, чтобы процесс развития не останавливался?
  • Семья и бизнес — как всё совместить?

Вопросов — сотни. На них мы и ответим в майском выпуске.

В новом номере будут такие рубрики:

  • Портреты
  • Город / Бизнес
  • Город / Люди
  • Еда
  • Красота
  • Мода
  • Стиль
  • Светская хроника

Мы ищем интересных героев для наших статей ♥

Если вы хотите, чтобы о вас написали, обращайтесь по телефону:
8(863)275-69-44

Тираж будущего выпуска: 8000 экземпляров. На весь город хватит!

Теги:
Бизнес

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