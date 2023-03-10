Два новых туристических маршрута появятся в Ростовской области

В 2023 году в Ростовской области запустят два туристических маршрута. Программы будут связаны с виноделием и казачеством. Об этом сообщила директор «Агентства по туризму и деловым коммуникациям» региона Татьяна Горяйнова.

Маршрут «Большой казачий круг» посвящен казачеству, «Долина Дона» — виноделию. Эти программы будут претендовать на получение статуса национальных брендовых маршрутов.