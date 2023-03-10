Два новых туристических маршрута появятся в Ростовской области

В 2023 году в Ростовской области запустят два туристических маршрута. Программы будут связаны с виноделием и казачеством. Об этом сообщила директор «Агентства по туризму и деловым коммуникациям» региона Татьяна Горяйнова.
Маршрут «Большой казачий круг» посвящен казачеству, «Долина Дона» — виноделию. Эти программы будут претендовать на получение статуса национальных брендовых маршрутов.
- Большой казачий круг», по её словам, включает в себя посещение станицы Старочеркасской, города Новочеркасска, хутора Старозолотовского и других мест, связанных с историей казачества.
- Посвященный виноделию Ростовской области маршрут «Долина Дона» включает в себя восемь виноделен, его протяженность составляет около 360 км.
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