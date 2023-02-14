Как освобождали Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону — город воинской славы, это высокое звание олицетворяет мужество, стойкость и невероятный героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Историки Института истории и международных отношений Южного федерального университета рассказали о том, как освобождали донскую столицу от немецко-фашистских захватчиков.

Перед началом штурма Ростова-на-Дону Военный совет 28-й армии, которой командовал Василий Герасименко, распространил следующее обращение: «Мы ни на минуту не должны забывать, что немецкие палачи терзают в Ростове наших братьев и сестер особенно за то, что год назад они активно помогали Красной Армии выбить фашистов из города. Наш неотложный святой долг вырвать их из лап гитлеровской своры... Мы возьмем Ростов!».

Вечером 7 февраля 1943 года стрелковый батальон 159-й отдельной стрелковой бригады получил от вышестоящего командования боевую задачу — захватить часть станции Ростов-на-Дону — важнейший узел железнодорожного сообщения на Северном Кавказе. В состав штурмовой группы были включены солдаты и офицеры трех батальонов 159-й стрелковой бригады. Перед ними была поставлена задача — скрытно пересечь по льду замерзшую реку Дон, пробравшись в расположенный на правом берегу реки город. Героическая оборона ростовского вокзала под командованием Гукаса Мадояна продолжалась шесть дней. Красноармейцы отбили 43 атаки противника.

Около 01.30 ночи 8-го февраля начался штурм с юго-восточных районов Ростова — бывшего армянского города Нахичевани. 152-я отдельная стрелковая бригада под командованием майора И.Е. Ходоса наступала через Зеленый остров. В районе хутора Семерники станицы Нижне-Гниловской (ныне — Советский район Ростова-на-Дону) закрепилась батарея 2-го гвардейского отдельного конного артиллерийского дивизиона 4-го гвардейского кавалерийского корпуса Южного фронта под командованием гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Михайловича Пескова (1914-1975). Огонь велся по линии железной дороги в районе разъезда Западный — чтобы предотвратить возможность отступления гитлеровцев из Ростова.

Около 02.00 ночи 14 февраля 1943 году в Ростов-на-Дону вошли соединения войск Южного фронта. Им удалось подавить сопротивление гитлеровцев. Не выдержав натиска наступавших советских войск, гитлеровские войска стали отступать на северо-запад.

Соединениям 28-й и 51-й армий удалось 14 февраля 1943 г. полностью очистить территорию г. Ростова-на-Дону и окрестностей от гитлеровских захватчиков. Около 14.00 14 февраля последние пункты, в которых еще продолжали попытки сопротивления гитлеровские солдаты и офицеры, были подавлены частями 28-й армии. В Ставку Верховного Главнокомандующего была отправлена телеграмма: «Войска 28-й армии Южного фронта против немецких захватчиков прошли от Каспийского до Азовского моря. Ваш приказ выполнен — Ростов-на-Дону войсками армии 14 февраля взят».

Ростов-на-Дону серьезно пострадал после оккупации и боевых действий. Было сожжено и взорвано около 80% всех капитальных зданий, уничтожены многие предприятия («Ростсельмаш», завод «Красный Аксай», паровозоремонтный завод имени Ленина, механический завод имени Ворошилова и др.), большая часть зданий в центре города на улицах Энгельса (Большой Садовой), Пушкинской, Шаумяна, Социалистической.

Память об освобождении города хранят не только мемориальные доски и стелы, но и улицы города, носящие имена Родиона Малиновского, Василия Герасименко, Гукаса Мадояна, а также Гвардейская площадь, в центре которой установлен танк Т-34.