Крупный пожар в Ростовской области удалось потушить спустя двое суток

На фоне длительной жаркой и засушливой погоды в Ростовской области начали вспыхивать природные пожары. Так, в Усть-Донецком районе пожар охватил площадь в целых 331 гектара. Пожарным потребовалось два дня, чтобы отбиться от беспощадного пламени. Наконец, 17 августа, спасателям удалось потушить природный пожар. Об этом заявляет пресс-служба МЧС.

По словам Губерната Василия Голубева, который прибыл в оперативный штаб к вечеру 16 августа, всем жители, чьи дома пострадали от стихии, будет гарантировано выдана компенсация.

Читайте подробный репортаж корреспондента 161.RU, который весь день провел в эпицентре пожара.