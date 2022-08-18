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Крупный пожар в Ростовской области удалось потушить спустя двое суток

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На фоне длительной жаркой и засушливой погоды в Ростовской области начали вспыхивать природные пожары. Так, в Усть-Донецком районе пожар охватил площадь в целых 331 гектара. Пожарным потребовалось два дня, чтобы отбиться от беспощадного пламени. Наконец, 17 августа, спасателям удалось потушить природный пожар. Об этом заявляет пресс-служба МЧС.

По словам Губерната Василия Голубева, который прибыл в оперативный штаб к вечеру 16 августа, всем жители, чьи дома пострадали от стихии, будет гарантировано выдана компенсация.

Читайте подробный репортаж корреспондента 161.RU, который весь день провел в эпицентре пожара.

 

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