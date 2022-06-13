День России в Ростове-на-Дону

12 июня в Ростове-на-Дону ярко отметили знаменательное событие — «День России». В день праздника действовало семь концертных площадок. Основополагающая цель мероприятия — укрепить общероссийское единство и солидарность общества. В рамках торжества прошла онлайн-видеоконференция «Россия объединяет», в которой приняли участие соотечественники, проживающие за рубежом.

Праздничный концерт «Моя страна — моя Россия» на Фонтанной площади стал кульминацией. Классическая и современная музыка, выступление донских колоритных ансамблей, поп-исполнителей и кавер-групп покорило сердца ростовчан и гостей донской столицы. Главную концертную программу открыл муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова. Так же в концерте приняли участие коллективы: государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, ансамбль «Успех» Окружного дома офицеров Южного военного округа Минобороны Российской Федерации, ансамбль песни и танца «Легенда». Кроме этого на празднике прозвучали стихи юных чтецов.

Фееричный финал — оригинальное лазерное шоу на водном экране повергло в восторг зрителей.