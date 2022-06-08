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Ростов преображается. Как художники решили оживить старый фасад в центре города

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Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru
Источник фото: 161.ru

В самом центре Ростова художники из дуэта Couple of Creators презентовали свое новое граффити. Работу сделали для фестиваля уличного искусства «Ничего страшного». Благодаря талантливым, креативным ребятам на фасаде дома по Социалистической, 100 появились цветы и жизнеутверждающая надпись.

Художникам понадобилось несколько дней, чтобы справиться с задачей. Для воплощения яркой идеи пришлось задействовать подъёмник. Задача оказалась не для слабонервных, ведь работали на высоте до 7 метров. Ребята тщательно прорабатывали каждую деталь, чтобы в итоге их стильный, креативный рисунок радовал и вдохновлял ростовчан. Вы уже могли встречать работы этого дуэта на центральных улицах Ростова.

 

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