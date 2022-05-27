Летние террасы

Чашечка кофе перед началом рабочего дня или прекрасная возможность никуда не спешить в свой выходной. Редакция «Собаки» подготовила подборку заведений с классными летними террасами.

«Магадан»

Кировский, 39

Светлая, уютная летняя терраса, рассположенная на четвертом этаже ресторана, с откидным верхом идеально подойдет для встреч с друзьями, деловых обедов и романтических встреч на закате. Бокал прохладного белого, прекрасный вид на музыкальный театр и Покровский сквер - вот залог приятного окончания дня.

«Синичка»

Кировский, 41

Его открытия ждали многие. Простые домашние блюда в меню, самые невероятные настойки (даже овощные – для тех, кто на зоже), живые выступления музыкантов... Мы уже хотим туда!

«Сыроварня»

Суворова, 64

Здесь вас всегда тепло встретят и сытно накормят. А прекрасный и умиротворяющий вид на сквер только улучшит пищеварение. Помимо вкусной еды, прекрасного сервиса и роскошной атмосферы, здесь есть детская площадка. Это ли не самое главное?

Setter’s

Пушкинская, 181

Место, где можно всегда встретить друзей и знакомых. Здесь можно выпить кофе и не только. На Пушкинской, почти в центре самой жизни города, можно вкусно, сытно и полезно поесть. Здесь вам честно, без лишнего притворства подскажут в выборе блюда. А еще здесь безумно вкусный кофе, который вы просто обязаны попробовать.

Бутик-отель «39»

Шаумяна, 39

Если вы хотите насладиться захватывающим видом на город, то бутик-отель — идеальное место для того, чтобы с новой силой полюбить Ростов. А продуманное меню голодными вас точно не оставит.

«ОнегинДача»

Чехова, 45б

Очарование русской классики - место, которое в любое время года покорит ваше сердце. Не только вкусной кухней, но своей летней террасой. В выходной день лучше заранее бронируйте столик.

Бистро «Гаврош»

Пушкинская, 36/69

Нежнейшие круассаны, хрустящие тосты, ароматные блинчики и многое другое – в «Гавроше» всегда можно найти интересные вкусовые сочетания, при виде которых вы не устоите. А нарядная летняя терраса – идеальное место для фото.

Иллюстрация: Анна Рудько