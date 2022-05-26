Стратегия успеха

Основатель учебно-тренингового центра BOVACENTRE Ирина Бова о новых стратегиях в быстро меняющейся действительности.

Что сейчас происходит в BOVACENTRE?

В разрезе текущего периода, когда много тревоги и неопределенности, собственники бизнеса и топ команды обращаются к нам за построением новой формы коммуникации внутри их компании. Сегодня не работают инструменты, которые еще вчера были актуальны. Появилось то, с чем раньше не сталкивались. Мы оказались в ситуации информационной войны. Символическое мышление работает сегодня до абсурда. Люди переживают настоящий экзистенциальный кризис, и инструменты построения коммуникации играют ключевую роль. Сейчас выигрывают те команды, которые умеют и хотят учиться. Те собственники, которые внедряют ритуализацию поведения внутри компании и за ее пределами. Это то, что позволяет побеждать страх и сомнение. Ведь сейчас больше всего нужны устойчивость и жизнестойкость.

Какие перед вашим проектом стоят задачи?

Мы полностью переписываем все наши программы. Меняем методологию, чтобы оказать бизнесу максимальную поддержку. Те предприниматели, которые выбирают качество обучения, имеют главное — дополнительную опору, которая усиливает их. Причем это не только корпорации, у которых есть понимание ценности обучения и предусмотренный бюджет. Это малый бизнес и микробизнес, которые ищут простые и эффективные решения здесь и сейчас. Цветочный салон GRANPRI ищет для себя решение по оптимизации трудозатрат команды за счет упрощения цепочки коммуникаций в компании. Со студией красоты MINDAL мы выстраиваем систему работы в премиум-сегменте, куда они выходят сейчас со своим новым салоном. SMM-агентство ZENKOVA AGENCY через сессии стратегического планирования находит для себя новые решения развития бизнеса. Основная моя задача — помочь переориентироваться в измененной реальности. Сегодня нет готовых знаний. Умение учиться внутри обстоятельств или в ходе командных сессий — важнейший навык, который должен освоить каждый, кто хочет стабильно расти в период потрясений.

Что для вас самое важное в работе?

Надежность. Сейчас важно научиться строить долгосрочные отношения и коммуницировать. Навыки коммуникации выходят на первый план. И это не те навыки, когда можно было говорить человеку лестные слова на званых вечерах. Сегодня все быстро проявляется. Если вы хотите устойчивых партнерских отношений, вам нужно взрастить в себе компетенцию проявления уважения к людям. Играть в двойные игры сегодня не тренд. И это не так просто, как кажется на первый взгляд. Тут речь о дисциплине мышления, умении останавливать негативный поток мыслей в своей голове и уметь отдавать. Сегодня побеждает тот, кто живет по принципу «обмена с превышением»: делай больше, чем от тебя ждут.

Каким вы видите развитие бизнеса в ближайшие годы?

Первое — наполненные смыслами офлайн-события малыми группами людей с общими ценностями и интересами станут главным трендом. За качеством таких тусовок будут охотиться. И это касается и корпоративного периметра внутри компании, и встреч за пределами бизнеса. Второе — жизнестойкость компании будет определена ее адаптивностью в ситуации кризиса и испытаний. Гибкость — наше все. Не научимся гибкости — нет шансов на выживание. Если раньше крупные перемены происходили раз в столетие, далее — раз в 50 лет, позднее — каждое десятилетие, то сегодня мир переворачивается раз в год, и ежемесячно или ежечасно мы получаем все новые и новые вводные. И последнее — фокус на возможности. Команды должны научиться вводить мораторий на обсуждение деструктивных тем внутри коллектива. Больше оказывать эмоциональную поддержку. И, притом что горизонт планирования сегодня не более 1–3 месяцев, не прекращать обсуждать будущее. Даже сейчас о длинных горизонтах надо мечтать. Многие прогрессивные руководители сегодня обучают своих сотрудников строить планы о светлом будущем, заявляя, что «мечтать — это приказ».