Премьерный показ "F@CK THIS JOB" в Ростове-на-Дону

10 марта в "Горизонт CINEMA&EMOTION" пройдет премьерный показ фильма Веры Кричевской - "F@ck This Job".
Режиссер - Вера Кричевская работала над фильмом последние три года, эта картина о телеканале «Дождь», Наталье Синдеевой - гендиректоре канала и непростой атмосфере в редакциях независимых российских СМИ.
Первый показ фильма состоялся в Нью-Йорке на фестивале документального кино DOC NYC. Также еще два показа были в Амстердаме. И только недавно съемочная группа получила прокатное удостоверение для России.
В России этот фильм удостоился премии Лавр как лучший фильм 2021 года. Режиссер Вера Кричевская высказалась, что картина создавалась для западной аудитории, чтобы рассказать историю «Дождя» тем, кто никогда не смотрел этот канал. Не исключено - местная аудитория будет удивлена тем, в каких условиях приходится работать сотрудникам независимых медиа в России.
2010 год, Москва. Наталья Синдеева - топ-менаджер популярной московской музыкальной радиостанции решает «сделать нормальное телевидение». Она намерена запустить канал "хорошего настроения" для «неравнодушных людей». В один момент все меняется и «Дождь» становится единственным телеканалом в России, дающим картинку с места этих событий.
Что было дальше? Что изменилось за 13 лет существования телеканала? Вернемся в прошлое, чтобы узнать ответы на эти вопросы.
10 марта в кинотеатре Горизонт, билеты можно приобрести на официальном сайте.
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