RED BULL BASEMENT ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Стартовал приём заявок на международный студенческий конкурс Red Bull Basement, в рамках которого участникам предлагается подумать над возможностями улучшения жизни путем внедрения современных технологий. Принять участие может любой студент. Авторы лучшей идеи получат поддержку Red Bull и отправятся на международный финал в Стамбул, где представят свой проект мировым экспертам.
Red Bull Basement — это проект для студентов, стремящихся изменить мир к лучшему с помощью современных технологий. Участникам предлагается подумать над возможностью улучшения жизни в рамках 9 категорий: «Доступная среда для всех людей», «Тело и разум», «Карьера», «Расширение прав и возможностей людей», «Чистота воды», «Борьба с изменением климата», «Образование», «Источники энергии» и «Умные города».
В Ростове 8 октября в пространстве «А’сторис» пройдет воркшоп, который даст возможность каждому студенту узнать философию простого, но рабочего стартапа, идея которого лежит на поверхности. Помимо этого, наши спикеры поделятся секретами ведения бизнеса в Ростовской области, расскажут, где найти поддержку на первых этапах становления своего дела. Наши спикеры: Вячеслав Снитко и Виталий Конищев - основатели YOUZ, сервиса аренды нужных вещей, а также Дмитрий Флоренко - основатель закрытого бизнес-сообщества.
В рамках международного проекта студенты должны сформировать команду численностью не более 2-х человек и презентовать свою идею в минутном видео, загрузив его на сайт проекта. Организаторы отберут из них ТОП 30 сильнейших идей, которые в дальнейшем будут отданы на суд членам национального жюри. По итогам их голосования в каждой из 45 стран-участниц будет выбрана одна команда-победитель.
Национальное жюри будет основывать свой выбор на следующих критериях: креативность и осуществимость идеи, потенциал ее влияния на жизнь общества, количество пользовательских голосов, отданных заявке на сайте проекта, а также результат очного выступления авторов. Национальным партнером конкурса в этом году стал один из крупнейших банков страны – Газпромбанк, который многие годы поддерживает молодые таланты, а также сам динамично меняется, внедряя передовые идеи. В рамках этого взаимодействия в состав национального жюри проекта войдет первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк.
Студенты, идея которых будет признана лучшей по стране, получат поддержку Red Bull для совершенствования своего проекта. Они пройдут так называемый этап «Инкубации» - обучение и рабочие сессии с экспертами в выбранной ими области. После «Инкубации» ребята отправятся на мировой финал, где встретятся с командами-победителями других стран, пройдут тренинги с экспертами международного уровня и защитят перед ними свою идею на так называемом «Финальном Питче». По итогам этой защиты будет определен сильнейший проект, авторы которого станут международными победителями и получат поддержку для реализации своего проекта.
Проект проходит в четвертый раз. Предыдущие мировые финалы состоялись в Берлине (2018 г) и Торонто (2019 г), в прошлом же году международная встреча была переведена в онлайн формат. В 2021 году местом проведения мирового финала станет Стамбул, Турция.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.