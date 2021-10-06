RED BULL BASEMENT ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Red Bull Basement — это проект для студентов, стремящихся изменить мир к лучшему с помощью современных технологий. Участникам предлагается подумать над возможностью улучшения жизни в рамках 9 категорий: «Доступная среда для всех людей», «Тело и разум», «Карьера», «Расширение прав и возможностей людей», «Чистота воды», «Борьба с изменением климата», «Образование», «Источники энергии» и «Умные города».

В Ростове 8 октября в пространстве «А’сторис» пройдет воркшоп, который даст возможность каждому студенту узнать философию простого, но рабочего стартапа, идея которого лежит на поверхности. Помимо этого, наши спикеры поделятся секретами ведения бизнеса в Ростовской области, расскажут, где найти поддержку на первых этапах становления своего дела. Наши спикеры: Вячеслав Снитко и Виталий Конищев - основатели YOUZ, сервиса аренды нужных вещей, а также Дмитрий Флоренко - основатель закрытого бизнес-сообщества.

В рамках международного проекта студенты должны сформировать команду численностью не более 2-х человек и презентовать свою идею в минутном видео, загрузив его на сайт проекта. Организаторы отберут из них ТОП 30 сильнейших идей, которые в дальнейшем будут отданы на суд членам национального жюри. По итогам их голосования в каждой из 45 стран-участниц будет выбрана одна команда-победитель.