«Это не статика, это то, что живо до сих пор»

Музей истории Ростова-на-Дону совместно с Администрацией города представил проект об облике нашего города и деталях, которые заставляют в него влюбляться.
Выставка приурочена к юбилею донского реставратора Юрия Солнышкина. Благодаря его труду сохранилось множество исторически и культурно-значимых объектов, которые стали неотъемлемой духовной составляющей Ростова.
Невозможно смотреть под ноги, прогуливаясь по старым ростовским улочкам. Взгляд сам тянется к лепнине зданий, идет по следам модерна, классицизма и эклектики. «Ожившие символы старой эпохи» - это те самые архитектурные элементы разных уголков Ростова, запечатленные на картинах художницы Елены Голициной. Полотна дают новый взгляд на уже привычные, но такие значимые для каждого ростовчанина вещи.
«Хорошо, когда вкладывается душа человека, которая видит, смотрит, чувствует» - подмечает директор музея - Сергей Гордиенко.
В день выставки родился симбиоз двух творцов, увековечивших былое наследие нашей культуры - в архитектуре и на холсте.
Текст: Анастасия Донских
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