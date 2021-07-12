«Это не статика, это то, что живо до сих пор»

Выставка приурочена к юбилею донского реставратора Юрия Солнышкина. Благодаря его труду сохранилось множество исторически и культурно-значимых объектов, которые стали неотъемлемой духовной составляющей Ростова.

Невозможно смотреть под ноги, прогуливаясь по старым ростовским улочкам. Взгляд сам тянется к лепнине зданий, идет по следам модерна, классицизма и эклектики. «Ожившие символы старой эпохи» - это те самые архитектурные элементы разных уголков Ростова, запечатленные на картинах художницы Елены Голициной. Полотна дают новый взгляд на уже привычные, но такие значимые для каждого ростовчанина вещи.