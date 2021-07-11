Донская государственная библиотека проводит проект "Лето с книжкой"

Создатели нового проекта "Лето с книжкой" предлагают работникам библиотеки каждую неделю читать для детей вслух произведения современных детских писателей. В рамках мероприятия так же будут проводиться конкурсы рисунков, викторины и экскурсии по библиотеке для юных читателей. Встречи будут происходить на втором этаже библиотеки. Вход на мероприятие свободный.



"Лето с книжкой" стал одним из многочисленных проектов Донской государственной библиотеки. Ежегодно проводятся такие мероприятия как фестиваль «Донская книга», «Библионочь», Чеховский книжный фестиваль, знаменитый «гастрольный» проект Донской публичной библиотеки «Книжные сезоны», праздник в рамках «Недели детской книги» и другие.

Текст: Варвара Жертовская