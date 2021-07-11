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Нити

В малом зале галереи «Ростов» с 11 июня по 4 июля проходила выставка картин Альвины Денисенко «Нити». На ней было представлено двадцать графических листов, которые позволили взглянуть на город с новой стороны.

В основе проекта «Нити» лежит взгляд автора на объекты, с которыми мы каждый день встречаемся в повседневной реальности - столбы, электропровода, дорожные знаки, ветки деревьев.
Альвина Денисенко показала, что, переплетаясь между собой, эти повседневные предметы вместе могут образовать различные символы, способные повлиять на чувства.

Художница описывает свой проект так:
“Мы можем забрасывать вселенную миллиардами вопросов, так никогда и не получив ответа. Но также можем верить, что звезды, которые вращаются над нашим знаком-спутником – это и есть нити надежды. Они питаются его электричеством. Со временем мы станем узнавать в лицо каждую из них”.

Повседневность говорит с нами на языке знаков, на первый взгляд случайных. Но они представлены для того, чтобы научиться видеть прекрасное, казалось бы, в совершенно непривлекательных вещах.

По мнению автора, символы и знаки встречают нас на каждом шагу, стоит только совершить над собой усилие, изменив траекторию взгляда – снизу вверх.

 

Текст: Дарья Сильчева

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