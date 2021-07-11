В основе проекта «Нити» лежит взгляд автора на объекты, с которыми мы каждый день встречаемся в повседневной реальности - столбы, электропровода, дорожные знаки, ветки деревьев.

Альвина Денисенко показала, что, переплетаясь между собой, эти повседневные предметы вместе могут образовать различные символы, способные повлиять на чувства.

Художница описывает свой проект так:

“Мы можем забрасывать вселенную миллиардами вопросов, так никогда и не получив ответа. Но также можем верить, что звезды, которые вращаются над нашим знаком-спутником – это и есть нити надежды. Они питаются его электричеством. Со временем мы станем узнавать в лицо каждую из них”.

Повседневность говорит с нами на языке знаков, на первый взгляд случайных. Но они представлены для того, чтобы научиться видеть прекрасное, казалось бы, в совершенно непривлекательных вещах.

По мнению автора, символы и знаки встречают нас на каждом шагу, стоит только совершить над собой усилие, изменив траекторию взгляда – снизу вверх.

Текст: Дарья Сильчева