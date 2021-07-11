За что мы любим лето: кино под открытым небом

По пятницам в теплое время года культурное пространство «Циферблат» распахивает свои двери для любителей кино на открытом воздухе. Внутренний дворик превращается в уютный мини-кинотеатр.
– Добрый вечер! Вы к нам просто посидеть, во дворик смотреть кино или играть в мафию на третий этаж? – интересуется работница «Циферблата».
– Мы в кино! – отвечают несколько подряд заходящих компаний.
– Тогда приятного просмотра вам! Кофе, чай, лимонады и сладости можно взять внутри, а спуск во дворик за этой дверью. А там увидите!
Посетители не забыли запастись летними прохладными напитками, ведь даже ко времени начала фильма – 20:00 – стоит еще жара. Вода с лимоном разлетается на «ура», как и лучшие места у экрана во дворике – мягкие кресла и уютные диванчики. Кому-то кажется привлекательным местом для просмотра фильма и свежескошенный газон.
– Мне кажется, я ждала лето только для того, чтобы вот так сидеть и смотреть фильмы под открытым небом. Это лучшее, что есть в теплой погоде, – слышны разговоры ожидающих фильм подруг.
– Ну да, и фильм хороший. О, смотри, начинается.
Магический свет пролился на экран, и голоса посетителей ненадолго затихли. Атмосфера царила и правда волшебная. В самом центре шумного города люди будто укутались в уютный дворик «Циферблата» и замедлили темп жизни. Слабое теплое освещение от гирлянд с фонариками придавало просмотру кино ощущение единения с экранизацией и самим собой. И «Циферблат» дает почувствовать это каждому желающему по пятницам в своем самодельном кинотеатре.
Текст: Белла Подгорная
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