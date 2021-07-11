За что мы любим лето: кино под открытым небом

– Добрый вечер! Вы к нам просто посидеть, во дворик смотреть кино или играть в мафию на третий этаж? – интересуется работница «Циферблата».

– Мы в кино! – отвечают несколько подряд заходящих компаний.

– Тогда приятного просмотра вам! Кофе, чай, лимонады и сладости можно взять внутри, а спуск во дворик за этой дверью. А там увидите!

Посетители не забыли запастись летними прохладными напитками, ведь даже ко времени начала фильма – 20:00 – стоит еще жара. Вода с лимоном разлетается на «ура», как и лучшие места у экрана во дворике – мягкие кресла и уютные диванчики. Кому-то кажется привлекательным местом для просмотра фильма и свежескошенный газон.