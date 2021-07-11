«Маяк» провел лекцию о Сергее Есенине с чтением его стихов

Сергей Есенин менял свои литературные образы в зависимости от жизненных обстоятельств. От «крестьянского» поэта он пришел к «советскому человеку». Гости смогли почувствовать разницу образов Есенина через прочтение его стихов Артемом Тукодовым.

Наталья Марченко рассказала, как влияли на творчество поэта его любовные связи с Анной Изрядовой, Зинаидой Райх, Айседорой Дункан и Софьей Толстой. Кроме того, лектор затронул отношение к Есенину других поэтов: рекомендации со стороны Блока, выступления с Клюевым и критику со стороны Маяковского.

Лекция закончилась небольшой дискуссией. Гости высказали свое мнение о смерти и литературных образах поэта.

Лекция прошла 28 июня в лектории «Маяк». О Сергее Есенине и его «4 масках» здесь рассказывают не в первый раз. Кроме лекций о культуре и науке «Маяк» проводит «нескучные экскурсии» по Ростову-на-Дону и встречи книжного клуба «12».

Текст: Алиса Корнева