В Циферблате прошёл летний маркет «Уютные дела»

В творческом пространстве «Циферблат» 27 июня организаторы собрали 35 проектов Ростова-на-Дону.
Маркет «Уютные дела» - уникальная площадка для начинающих мастеров и ремесленников. Гости Циферблата не просто покупают изделия, а взаимодействуют с их создателями. Это отличная возможность для развития своего дела.
«Сегодня мы собрали 35 мастеров. Все местные ребята. Для нас это особенное мероприятие, мы даём возможность предпринимателям сделать первый шаг. Это важно для того, чтобы появлялись новые бизнесы, мастерские, ремесленники. Циферблату уже восемь с половиной лет. Многие ребята, который начинали на таких маркетах, сейчас выросли в бары, кофейни, рестораны, в большие международные компании. Для них — это опыт, а для нас - ощущение, что мы полезны», - управляющий партнёр Циферблат Ростова Наталья Камалетдинова.
Главная задача маркета: открытое общение. Гости узнают историю мастера, знакомятся с процессом создания изделия и даже пробуют делать что-нибудь самостоятельно. В этот раз посетители плели украшения из бисера и изготавливали посуду на гончарном кругу.
«Я не первый раз на маркете. И каждый раз я открываю для себя новых мастеров. Очень круто то, что можно пообщаться в живую. А сегодня я даже сплела браслет из бисера! Я люблю и ценю всё, что сделано руками, поэтому «Уютные дела» - мой рай!» - поделилась впечатлениями гостья маркета Татьяна.
На маркете были представлены товары их эпоксидной смолы, украшения, свечи, сумки ручной работы, детские текстильные игрушки, кожаные и глиняные изделия, местные бренды одежды и нижнего белья, книги, шоколад, сыры, мороженое и многое другое.
Маркет «Уютные дела» впервые состоялся в 2017 году. В нём приняли участие 21 мастер из Ростова, Краснодара, Ставрополя и Таганрога. Это мероприятие стало традиционным для «Циферблата» и проводится несколько раз в год. Следующий уютный маркет планируется уже в августе-сентябре. Все новости в inst проекта (@ziferblatrnd или @delamagazine).
Текст: Ксения Монастырская
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