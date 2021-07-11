В Циферблате прошёл летний маркет «Уютные дела»

Маркет «Уютные дела» - уникальная площадка для начинающих мастеров и ремесленников. Гости Циферблата не просто покупают изделия, а взаимодействуют с их создателями. Это отличная возможность для развития своего дела.

«Сегодня мы собрали 35 мастеров. Все местные ребята. Для нас это особенное мероприятие, мы даём возможность предпринимателям сделать первый шаг. Это важно для того, чтобы появлялись новые бизнесы, мастерские, ремесленники. Циферблату уже восемь с половиной лет. Многие ребята, который начинали на таких маркетах, сейчас выросли в бары, кофейни, рестораны, в большие международные компании. Для них — это опыт, а для нас - ощущение, что мы полезны», - управляющий партнёр Циферблат Ростова Наталья Камалетдинова.

Главная задача маркета: открытое общение. Гости узнают историю мастера, знакомятся с процессом создания изделия и даже пробуют делать что-нибудь самостоятельно. В этот раз посетители плели украшения из бисера и изготавливали посуду на гончарном кругу.