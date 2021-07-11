Фотовыставка работ Александра Родченко впервые в Ростове-на-Дону

С 3 июля по 3 августа в Ростове проходит фотовыставка «Круг Родченко. Стильные люди». Приурочено событие к 130-летию со дня рождения автора. Площадкой для проведения стал кинотеатр «ГОРИЗОНТ CINEMA&EMOTION».
Фотографии с двойной экспозицией, знаменитый портрет Маяковского, снимок Лили Брик в прозрачном платье и другие работы Александра Родченко впервые в Ростове-на-Дону. Александр Родченко – художник, один из основоположников конструктивизма, родоначальник рекламы и дизайна в СССР. На выставке представлены более 80 фоторабот самого художники и его ближайшего окружения – ярких представителей 20-х годов прошлого века, среди которых Владимир Маяковский и Лилия Брик. Родченко не похожих на других благодарю особенному ракурсу, детальному вниманию к стилю одежды и революционной эстетике, которая была отображением его жизни.
Фотографии людей кино, фоторепортеров и поэтов дополняют плакаты студентов Академии архитектуры ЮФУ, вдохновленные Родченко и посвященные его творчеству.
Также в рамках выставки на той же площадке читают лекции об авангарде, городе, фото и кино.
Подробная информация на сайте.
Автор: Алена Клещенко
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