«Эмоции» Ростова

- Что служит Вашим источником вдохновения?

- Каждый момент моей жизни. Ведь есть моменты, которые быстро проходят. Каждый момент жизни, каждый её миг - прекрасен, его нужно понимать и ощущать.

- Как Вы воспринимаете своё творчество спустя столько лет ?

- Это моя жизнь. Это единственный источник заработка, благодаря которому я могу пить, есть и одеваться. Это и моя работа, и моё хобби, и вся моя жизнь.

- Сколько времени у Вас занимает создание картины?

- Я хочу, чтобы при взгляде на мои работы складывалось впечатление, как будто я почти ничего не делаю для этого, всё создаётся буквально парой мазков. Но на самом деле, на все работы уходит абсолютно, разное количество времени. Есть серия работ, написанных буквально наброском, они оставлены практически в первозданном виде.

- Волнительно ли для Вас открытие новой выставки?

- Конечно, я живой человек и мне важно, что обо мне подумают. Мы все живём в социуме, хочется получить восхищение и отклик, чтобы не было равнодушной реакции. Важно передать посыл, я очень хочу делать людей счастливыми. Вокруг слишком много того, что нас расстраивает, а я хочу делать то, что нас радует.

- Вы часто выставляетесь в других городах?

- Да на самом деле очень не очень. Это сопряжено с трудностями перевозки, договоров с людьми. Но когда были открыты границы, у меня была выставка в Братиславе, приглашали ещё и в другие города. Конечно, выставки важны, нужно, чтобы о тебе знали, но есть какие-то вещи, которые я не могу сама организовать. Очень многое зависит от тех же владельцев галерей. У них могут быть разные задачи: кто-то выставляет только абстрактные работы, глобальные концепции, высмеивание или протест, и то, что делаю я, может быть просто неинтересно. Поэтому я очень рада, что владельцы галереи «Ростов» пригласили меня сделать эту выставку. Думаю наши мысли о том, что всё должно быть хорошо, наконец-то должны начать работать. Тогда и наша жизнь наладится.

Текст: Андрей Химанов