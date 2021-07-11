Открылась выставка памяти художника Николая Константинова

Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской (МСИИД) организовал персональную выставку художника Николая Константинова «Небеса открываются смотрящему».
25 работ Константинова в технике живописи на экспозиции соседствуют с его цитатами о творчестве. На одном из листов написано: «Я отвергаю постмодернизм, потому что вместо мифа о художнике-первооткрывателе он создал миф о художнике-компиляторе, это кастрация художника. Постмодернизм объявил „конец времён“. Я объявляю начало эпохи „после конца времён“, эпохи свободных художников, осознающих свою индивидуальность».
Наряду с картинами и цитатами посетителям предлагают выполненные разными фотографами портреты Константинова, искусствоведческое эссе Галины Коробовой, стихи Сергея Тимофеева и даже рассказ Натальи Сухановой. Получается почти мультимедийное пространство, которое знакомит и с Константиновым-художником, и с Константиновым-человеком, и с его ролью в российском современном искусстве.
Николай Константинов (1961–2006) окончил Ростовское художественное училище имени Грекова. Был одним из самых активных участников знаменитой протестной арт-группы перестроечных лет «Искусство или смерть». Пять работ художника хранятся в коллекции МСИИД.
Вход на экспозицию бесплатный, посетить её можно до 18 июля по адресу Шаумяна, 51.
Текст: Дилара Даутова
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