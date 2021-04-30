Онлайн-ритейлер Самокат с бесплатной доставкой продуктов питания, товаров для дома и косметики за 15 минут начал работать в Ростове-на-Дону.
Курьеры Самоката будут доставлять товары пешком, на велосипедах и автомобилях за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. Оформить и получить заказ ростовчане смогут с 8 утра до 23 часов вечера. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет сто рублей.
- Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени, – отметил Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат.
В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе — около 100 продуктов от популярных ростовских брендов хлебобулочных изделий, молочной и кисломолочной продукции, мясной гастрономии и других категорий.
В честь запуска в Ростове-на-Дону Самокат решил побольше узнать о городе и его жителях.
“Нам интересно узнать побольше о новом месте и людях, которые здесь живут — поэтому решили спросить напрямую и подготовили вопросы. Расскажите о себе и городе, и мы разместим лучшие ответы на билбордах Ростова. Всем участникам подарим промокоды, а победителям классные наборы для пикника с гаджетами — как раз к теплу и долгожданным выходным на природе”.
Конкурс продлится с 1 по 9 мая, для участия необходимо заполнить форму на сайте.
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