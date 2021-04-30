Курьеры Самоката будут доставлять товары пешком, на велосипедах и автомобилях за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. Оформить и получить заказ ростовчане смогут с 8 утра до 23 часов вечера. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет сто рублей.

- Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени, – отметил Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат.