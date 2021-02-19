Кто же станет нашим хэдлайнером?

Прямо сейчас идет борьба за звание «Headliner года». Персональные достижения в пяти номинациях – «Общественная деятельность и социальные проекты», «Культура и искусство», «Наука, образование», «Бизнес и инновации», «Спорт, здоровье, фитнес» – оценивает не только компетентное жюри, но и мы с вами с помощью открытого электронного голосования. Народное голосование поможет номинантам завоевать приз зрительских симпатий, распространить информацию о достойных внимания проектах, сделать их достижения еще более заметными, составить карту самых интересных и осмысленных проектов со всей страны, меняющих жизнь вокруг и формирующих тренды завтрашнего дня.

Выделяя и поощряя лидеров бизнеса, науки, культуры, спорта и социально ориентированных проектов – хедлайнеров дня сегодняшнего, – «Headliner» помогает жителям всей России ощутить гордость за своих сограждан, обрести примеры для подражания, узнать много нового о своих соседях и общественных инициативах родных городов.

Ростов-на-дону представляют Петр Шолохов (Шолохов-Центр), Екатерина Семенова (Лекторий «Маяк»), Иннесса Ефременко (ЮНОЦ), Сергей Подпорин, Алексей Скидан, Максим Любимов (LEO WINE AND KITCHEN) и Владимир Козлов (Сайт Prosodia.ru).

До 28 февраля все желающие могут проголосовать за понравившихся номинантов на официальном сайте award.head-liner.ru. Успейте отдать свой голос успешным, социально активным и выдающимся номинантам!