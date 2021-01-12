НОВЫЙ СЕЗОН ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «HEADLINER ГОДА»

Всероссийская премия «Headliner года» в этом году пройдет в четвертый раз. Её задача: выделить и поощрить лидеров в своей сфере деятельности — хедлайнеров дня сегодняшнего. Благодаря премии создается уникальный слепок действительности, отражающий, какие темы объединяют и вдохновляют людей в разных концах страны именно в этот момент истории, выявляются самые интересные и осмысленные инициативы, меняющие жизнь вокруг и формирующие тренды завтрашнего дня.

География премии каждый год растет: выдвигаются проекты не только из Москвы или Санкт-Петербурга, но и из Казани и Перми, Твери и Нижнего Новгорода, Воронежа и Краснодара, Самары и Омска, Суздаля, Тарусы, Тюмени, Екатеринбурга, Якутска. Это лишь часть городов, из которых поступали заявки в предыдущие годы.

Лидеров традиционно будут выбирать в пяти номинациях: «Общественная деятельность и социальные проекты», «Культура и искусство», «Наука и образование», «Бизнес и инновации», «Спорт, здоровье, фитнес».

Принять участие в премии может любой житель России, который готов представить на рассмотрение экспертному совету и общественному мнению свои научные, культурные, экономические, спортивные и общественные достижения.

Подать заявку на участие в премии «Headliner года» можно на сайте премии в период с 1 декабря 2020 года по 20 января 2021 года.

Сразу после каникул, 21 января, стартует народное голосование. В каждой номинации хедлайнеров будут выбирать путем открытого голосования. Также свой вердикт вынесет экспертный совет, в состав которого войдут известные общественные деятели, профильные специалисты и лидеры мнений.

Абсолютного победителя премии выберет авторитетное жюри, состав которого будет объявлен дополнительно. Хедлайнер года получит приз 2 млн рублей, лидер народного голосования — 1 млн рублей. Также в каждой из пяти номинаций будет выбрано по два победителя. Лидеры в номинациях, как отмеченные экспертным советом, так и выбранные путем открытого голосования, получат по 200 тысяч рублей.

В 2017 году хедлайнером года стала Лида Мониава, заместитель директора московского детского хосписа «Дом с маяком». В день своего 30-летия Лида собрала через социальные сети больше 20 млн рублей на нужды хосписа. За нее голосовали около 20 тысяч человек. В 2018 году абсолютным победителем премии «Headliner года» и одновременно лидером народного голосования стал хирург-онколог Андрей Павленко из Санкт-Петербурга, создатель фонда CancerFund и обучающей программы для врачей «Школа практической онкологии». Победителем прошлого, 2019 года стал Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», за него было отдано почти 17 тысяч голосов.

В числе лауреатов премии — директора музеев и хосписов, основатели благотворительных магазинов, художники, путешественники, фермеры, бизнесмены, инженеры, робототехники, просветители, популяризаторы науки и здорового образа жизни. Год за годом мы выбираем людей, которые не просто являются носителями яркой созидательной идеи, но и способны реализовать ее, оказать содействие развитию местного сообщества и прогресса в осваиваемой ими области.

Премия «Headliner года» — отражение социальной ответственности и ценностей девелоперской ГК «КОРТРОС», учредителя премии, чьи проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и других городах России становятся драйверами социальных изменений и развития территорий.