Более 350 заявок подано на медиапремию «Искра Юга 2020»

Прием заявок на «Искру Юга» закончился 30 декабря 2020 года. Всего было получено 357 заявок в 11 номинациях от 65 редакций СМИ. Самыми популярными номинациями ожидаемо оказались «Лучший очерк» (62 заявки), «Лучший репортаж» (56) и «Лучшее интервью» (51).

В ближайшее время независимое жюри определит финалистов в каждой номинации, а церемония награждения лауреатов пройдет 29 января в Ростове-на-Дону в смешанном формате (очно, но с возможностью дистанционного подключения).

Ознакомиться с присланными работами можно на лендинге проекта по ссылке: http://iskra.expertsouth.ru. Там же появится информация о месте и времени проведения финального дня мероприятия, ссылка на регистрацию, а также расписание журналистских мастер-классов.

Организатором Премии выступает Аналитический центр «Эксперт Юг». Партнеры: Альянс независимых региональных издателей, компания «HeadHunter», Южный федеральный университет. Цифровой партнер: ПАО «Ростелеком». Информационные партнеры: медиахолдинг 1MI, издания РБК Ростов, Городской Репортер, Это Кавказ, РО Сегодня, Антенна, Юг-Таймс, Акценты, Деловой Новочеркасск, Деловой Юг, Ростовская Солянка, Собака.ru.

Напомним, что «Искра Юга» — это профессиональная премия, объединяющая печатную прессу субъектов юга России идеей повышения качества журналистики. В этом году Премия проходит уже тринадцатый раз. Ее цель — содействие повышению популярности качественных масс-медиа в регионе, росту профессионального уровня журналистов ЮФО и СКФО, обмену опытом, установлению профессиональных связей между изданиями, а также поощрению талантливых авторов региона.