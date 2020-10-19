Октябрьский номер посвящен экологии, ответственному потреблению, ручному труду и жизни после пандемии. В печатном виде мы не виделись с вами с марта и, наконец, это свершилось.
Новый номер журнала «РнД.Sobaka.ru» уже в городе! Отвечаем на главных вопрос: где же его взять?
Читайте в номере о тенденциях моды, новых ресторанных открытиях осени-2020, о городе в лицах, фототерапии, ароматерапии, о том, как растения становятся хедлайнерами современного искусства, как и почему мы все можем (и должны) начать свое дело, статьпредпринимателями.
В номере вас ждет сюрприз – настоящая карта сокровищ (сокровищ антиквариата)! Как всегда, в журнале будут герои нашего времени, которые поделятся уникальными мыслями, лайфхаками и расскажут, как изменить мир к лучшему!
И прочее, и прочее!
Мы любим Ростов и рассказываем вам о нем и его героях! Героях Sobaka.ru!
Октябрьский номер можно бесплатно взять в 93 точках Ростова-на-Дону:
Leo: WIne & Kitchen
Салон красоты Matilius
Магазин Albana
Магазин Ателье детства
Магазин Леге Оптика и клиника Леге Артис
18 карат
Салон красоты Weekend
Пекарня Кекс
Эстель Адони
Surf Coffee Garden
Starbucks
Циферблат
Рафинад
Хлебная лавка
Кофейня SELF
Салон красоты Персонаж
Салон красоты Expert
Кофейня Setters
Сыроварня
Фитнес клуб PRIME
Салон красоты Promo Italia
Магазин YAGODA
Not all saints
Surf Coffee Kirovsky
Клиника GEN красоты
Фитнес клуб Smart Trainer Studio
Фитнес клуб World Class
Госпиталь современной медицины
Ялла
MAKARONKA
Магазин GARDEROBNAYA
Кофейня Phi
Кофейня Буквально
Lilo
Ten June
Отель "Арка"
Салон красоты Моне
Оптик чуев
Olivier Bistro
Soho Gold
Soho Woman
Soho Men
Астродент
Сбербанк ВИП
Салон Красоты Araik Krist
Pinot Noir
Отель "Уткино"
Paul & Shark
La Fabbrica
Макао
Спа-салон BAUNTY
Фитнес клуб Фитрон
Community
Бутик отель 39
Chop-Chop
Хрусталь
Кофейня SELF
Галерея Ростов
Галерея времени
Shanghai 12
Пекарня Кекс
Balik
Кофейня Phi
Офис партнеров
Клиника Профессора Буштыревой
Surf Coffee Astor
Avocado Queen
Золотой Век
Телеграф
Dessange
Медицинский центр Семья
World Dent
Фитнес клуб Фитрон
ДГТУ
Стим-Центр
Автосалон ААА Моторс
МЕГА
Порше Центр Ростов
Автосалон Армада
AP HOME
Культтовары
Patrizia pepe
Polo Ralf Lauren
Даная
TWINSET
Tous
Agent Provocateur
Madyart
Магазин Культтовары
Султан Спа
Петровский причал
Казачий Курень
Кафе "Колючка"
Увидимся на страницах, в городе и в нашем Инстаграме!
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