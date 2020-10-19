Читайте в номере о тенденциях моды, новых ресторанных открытиях осени-2020, о городе в лицах, фототерапии, ароматерапии, о том, как растения становятся хедлайнерами современного искусства, как и почему мы все можем (и должны) начать свое дело, статьпредпринимателями.

В номере вас ждет сюрприз – настоящая карта сокровищ (сокровищ антиквариата)! Как всегда, в журнале будут герои нашего времени, которые поделятся уникальными мыслями, лайфхаками и расскажут, как изменить мир к лучшему!

И прочее, и прочее!