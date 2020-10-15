Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города. Постановление вступило в силу вчера, 14 октября.
В Ростове введут ограничения из-за роста числа заболеваний коронавирусом
Согласно ему, вводятся следующие ограничения:
1. Приостанавливается проведение спортивных соревнований городского и районных значений, культурно-массовых мероприятий;
2. Запрещается курение кальянов в ресторанах, барах и других общественных местах;
3. Временно приостанавливается работа ночных клубов, дискотек;
4. Работа предприятий общественного питания будет разрешена только до 22:00, они также должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями и закрыть танцевальные зоны.
5. Транспортные предприятия должны принять меры по корректировке графиков движения общественного транспорта по городским маршрутам, с учетом недопущения скопления граждан на остановках и переполнения общественного транспорта.
6. Учреждениям, предоставляющим услуги населению, необходимо организовать удаленное обслуживание.
7. Вводятся дополнительные меры по контролю соблюдения масочного режима в общественных местах и помещениях.
Также, согласно документу, будут созданы мобильные мониторинговые группы, которые будут следить за соблюдением гражданами и организациями всех предписанных мер.
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