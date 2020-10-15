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В Ростове введут ограничения из-за роста числа заболеваний коронавирусом

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города. Постановление вступило в силу вчера, 14 октября.

Согласно ему, вводятся следующие ограничения:

1. Приостанавливается проведение спортивных соревнований городского и районных значений, культурно-массовых мероприятий;

2. Запрещается курение кальянов в ресторанах, барах и других общественных местах;

3. Временно приостанавливается работа ночных клубов, дискотек;

4. Работа предприятий общественного питания будет разрешена только до 22:00, они также должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями и закрыть танцевальные зоны.

5. Транспортные предприятия должны принять меры по корректировке графиков движения общественного транспорта по городским маршрутам, с учетом недопущения скопления граждан на остановках и переполнения общественного транспорта. 

6. Учреждениям, предоставляющим услуги населению, необходимо организовать удаленное обслуживание.

7. Вводятся дополнительные меры по контролю соблюдения масочного режима в общественных местах и помещениях.

Также, согласно документу, будут созданы мобильные мониторинговые группы, которые будут следить за соблюдением гражданами и организациями всех предписанных мер.

Антон Скнарин,
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