В Ростове введут ограничения из-за роста числа заболеваний коронавирусом

Согласно ему, вводятся следующие ограничения:

1. Приостанавливается проведение спортивных соревнований городского и районных значений, культурно-массовых мероприятий;

2. Запрещается курение кальянов в ресторанах, барах и других общественных местах;

3. Временно приостанавливается работа ночных клубов, дискотек;

4. Работа предприятий общественного питания будет разрешена только до 22:00, они также должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями и закрыть танцевальные зоны.

5. Транспортные предприятия должны принять меры по корректировке графиков движения общественного транспорта по городским маршрутам, с учетом недопущения скопления граждан на остановках и переполнения общественного транспорта.

6. Учреждениям, предоставляющим услуги населению, необходимо организовать удаленное обслуживание.

7. Вводятся дополнительные меры по контролю соблюдения масочного режима в общественных местах и помещениях.