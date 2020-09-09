Появление площадки в Ростове-на-Дону – логическое продолжение развития компании в России. Первый Технологический центр был открыт в 2007 году в Твери.
Accenture открыла офис в Ростове-на-Дону
По словам Вартана Диланяна, генерального директора Accenture в России и Казахстане, открывая офис в Ростове-на-Дону, Accenture создает технологический хаб для обслуживания клиентов в южном регионе России.
«Российская практика Accenture продолжает расширять свое географическое присутствие, обеспечивая создание рабочих мест, наращивание локальной экспертизы и разработку локального технологического продукта. Согласно исследованию Technology Vision 2020, 93% российских топ-менеджеров признали, что цифровизация стала неотъемлемой частью бизнеса и нашей жизни. Текущая ситуация также подтверждает, что технологически оснащённые компании становятся более конкурентоспособными. Открытие офиса в Ростове-не-Дону – это ответ на данные изменения и еще один шаг на пути к цифровизации бизнеса и поддержке наших клиентов в любом регионе России», – рассказал Вартан Диланян.
В компании отметили, что режим самоизоляции не остановил работу по запуску центра, найм сотрудников проводился в удалённом формате.
Во время периода самоизоляции Accenture проводила онлайн-обучение новых сотрудников для погружения в единую культуру и стандарты сети технологических центров компании. Всего в этой сети 50 центров, в которых работает более 250 000 человек по всему миру.
Технологический центр в Ростове-на-Дону занимается задачами внедрения приложений, разработкой программного обеспечения, аутсорсингом бизнес-процессов и приложений для крупных российских и международных компаний. Accenture в России уже имеет опыт создания Технологического центра в Твери, который был открыт в 2007 году и сейчас в нём работают более 600 человек. Этот опыт компания планирует применить и в Ростове-на-Дону, в частности, в сфере обучения и развития персонала, наставничества и передачи опыта, программ стажировок и работы со студентами.
В Accenture отметили поступательный рост ИТ-направления в южном регионе. Ряд компаний открывают здесь свои подразделения, создается множество стартапов, активно развиваются региональные ИТ-предприятия. Компании, работающие в регионе, присутствуют как на российском, так и на мировом рынках. В период пандемии многие из них сфокусировались на возможностях цифровизации.
Представители Accenture также сообщили о планах компании по развитию кадрового ИТ-потенциала в южном регионе: взаимодействии с вузами, сотрудничестве с местными ИТ-сообществами, проведении совместных конференций, митапов.
Технологический центр Accenture в Ростове-на-Дону находится по адресу: Нижнебульварная ул., 6.
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