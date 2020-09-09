По словам Вартана Диланяна, генерального директора Accenture в России и Казахстане, открывая офис в Ростове-на-Дону, Accenture создает технологический хаб для обслуживания клиентов в южном регионе России.

«Российская практика Accenture продолжает расширять свое географическое присутствие, обеспечивая создание рабочих мест, наращивание локальной экспертизы и разработку локального технологического продукта. Согласно исследованию Technology Vision 2020, 93% российских топ-менеджеров признали, что цифровизация стала неотъемлемой частью бизнеса и нашей жизни. Текущая ситуация также подтверждает, что технологически оснащённые компании становятся более конкурентоспособными. Открытие офиса в Ростове-не-Дону – это ответ на данные изменения и еще один шаг на пути к цифровизации бизнеса и поддержке наших клиентов в любом регионе России», – рассказал Вартан Диланян.