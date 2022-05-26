Новое слово в косметологии

THE FACE ONLY — это новое пространство красоты, где квалифицированные специалисты подбирают уход с учетом состояния кожи и особенностей образа жизни, составляют индивидуальную программу, направленную на работу с тонусом лица и реактивацией внутреннего природного потенциала кожи.

О пространстве

Пространство THE FACE ONLY — это новый формат косметологии с современным и безопасным подходом к уходу за кожей лица.

Косметологи THE FACE ONLY — квалифицированные специалисты с медицинским образованием и знанием лучших техник массажа лица. Каждый косметолог подбирает уход, отталкиваясь от состояния кожи гостя, и с учетом особенностей образа его жизни составляет индивидуальную программу, направленную на работу с тонусом лица и реактивацией внутреннего природного потенциала молодости и красоты кожи.

THE FACE ONLY — пространство безынъекционной косметологии с предельно персонализированным подходом, простыми, но максимально эффективными процедурами: массажи, интенсивный уход и аппараты.

Философия бренда

Мы верим, что профессиональный уход может стать ритуалом заботы о себе. Косметологи THE FACE ONLY проводят только современные процедуры с предсказуемым результатом, подобранные после индивидуальной консультации.

Самое важное в работе пространства THE FACE ONLY — это комплексный подход от внутреннего к внешнему, баланс эффективности и бережности в процедурах и косметике.

Наша миссия — сохранять естественную молодость кожи как можно дольше, поддерживая ее здоровье и красоту.

О естественности

Пространство THE FACE ONLY стремится сохранить естественную красоту и практикует бережное отношение к здоровью.

Пространство THE FACE ONLY — пространство неинвазивной косметологии, все услуги позволяют качественно и комплексно ухаживать за собой, сохраняя естественную красоту. Увлажнение, питание, лифтинг, релакс — все это позволяет гостю выглядеть особенно естественно.

О процедурах

В пространство THE FACE ONLY приходят с разными запросами. Самые частые — это лечение розацеа, высыпаний на коже, сухость, морщины.

Все процедуры пространства THE FACE ONLY подходят для летнего периода.

Косметологи пространства рекомендуют летом делать больше очищающих и увлажняющих процедур. И, конечно же, не забывать защищать кожу средствами с SPF.

пер. Газетный, 99/168, тел. (863) 333-29-29,

ВК thefaceonlyrnd