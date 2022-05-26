ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ ЛЕТОМ 2022. ГАЙД ПО ЗДОРОВЬЮ И МОЛОДОСТИ

Какие процедуры будут популярны летом и на чем делают акцент клиники косметологии? Как ковид повлиял на бьюти-бизнес и сместил фокус в сторону естественной красоты, и почему не стоит делает процедуры впрок. Об этом рассказала основатель сети косметологических и медицинских клиник в Ростове-на-Дону Оксана Шупикова.

«Последние три года показали нам, что бизнес будет востребован, если научиться гибкости и оперативному реагированию на внешние факторы. Популярная в последнее время мировая ESG-повестка с акцентом на экологию начала переориентацию на осознанное потребление, в том числе в косметологии. Мода на естественность, более очищенные инъекционные продукты и эко-бренды возросла. Ковидные ограничения и 2022 год поставили в приоритет здоровье. Теперь на смену красивой «сделанной» картинке пришли здоровая кожа, правильное питание, детокс и помощь в восстановлении организма после стрессов, перенесенных заболеваний и плохой экологии. Поэтому основная задача всех клиник косметологии сейчас – забота о здоровье пациентов, сохранение естественной красоты и молодости кожи. На первый план выходят аппаратные процедуры, поддерживающие капельницы и бады, здоровье физическое и ментальное».

«Специально для тех, кто мечтает прийти в форму, в Доме красоты Expert Carita мы создали выгодные комплексные программы, которые помогают привести тело в форму, скорректировать контуры и поправить здоровье после стрессов и неправильного питания. А также список процедур для лета».

ПРОГРАММА С НУТРИЦИОЛОГОМ

«Экспертное преображение за 21 день»

Поддержка профессионального специалиста по питанию и 21 процедура по 2 в день для коррекции контуров, подтяжки и лифтинга кожи, приведение мышц в тонус и насыщение кожи микроэлементами.

ПРОГРАММА СТРОЙНОСТИ ЗА 7 ДНЕЙ

Всего 11 процедур для экспресс-восстановления форм и коррекции целлюлита.

ПРОЦЕДУРЫ С МГНОВЕННЫМ ЭФФЕКТОМ

Если важное событие назначено на вечер, и вы хотите выглядеть непревзойденно, тогда эти процедуры будут настоящими лайфхаками.

Вакуумно-роликовый массаж на физиотерапевтическом аппарате Starvac Проводится в 3 этапа и длится 90 минут. Сразу после процедуры объемы уменьшаться на несколько см, и, благодаря терапевтическому воздействию, настроение улучшится и появится легкость в теле.

Безинъекционная мезотерапия Dermadrop c пилингом После одного сеанса кожа засияет, наполнится жизненной энергией, будет глубоко увлажнена, а морщинки разгладятся.

Премиальные ритуалы Margy’s Monte Carlo – это 90 минут наслаждения и преображение. Молодая сияющая кожа без морщин и следов усталости.

Уходы для лица с микротоками подходят для тех, кому нужно убрать отечность и привести кожу в тонус.

ВСЕГО 1 ПРОЦЕДУРА С ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ МОЛОДОСТИ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОЖИ

Ультразвуковой безоперационный SMAS-лифтинг Ulthera System Пожалуй, самая популярная процедура омоложения. Достаточно одной процедуры для видимого результата подтяжки кожи, улучшения овала лица, лифтинга и тонуса. Для более выраженного и продолжительного результата врачи рекомендуют проводить процедуру с армированием Radiesse. Проводится 1 раз в год и результат достигается за 3 месяца после воздействия.

Ультразвуковая безоперационная липосакция Ulfit Еще одна процедура, которая проводится единоразово и позволяет скорректировать зону жировых ловушек. «Плавит» жир, который выводится из организма естественным путем. Окончательный результата достигается через 1 месяц после воздлействия.

Бьютификация – это процедура для тех, кто готов доверится врачу, чтобы результат предвосхитил возможный. Косметолог подбирает инъекционные методики, которые позволяют за одну процедуру придать лицу гармонию и подчеркнуть естественную красоту.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО. КУРСОВЫЕ ПРОГРАММЫ С АКЦЕНТОМ НА ЗДОРОВЬЕ

Особой любовью со стороны пациентов и заботой у специалистов пользуются курсовые программы, которые позволяют добиться здоровья и молодости кожи и волос с результатом, который сохранится на долгие годы с залогом на будущее.

Омоложение и лифтинг кожи на аппарате BBL Sciton Процедура инфракрасного термолифтинга способстует естественному омоложению кожи на клеточном уровне и отдаляет процессы увядания кожи, тем самым делая залог на будущее.

Микроигольчатый RF-лифтинг Scarlet S – это всесезонная процедура омоложения и лечения кожи. Благодаря неизолированным микроиглам аппарат позволяет корректировать постакне и шрамы, при этом делая процедуру безопасной и без реабилитации.

Мезотерапия и плазмолифтинг для волос и лица аппаратом Мезоинжектор Программа автоматически обеспечивает равномерное и точное введения препаратов под кожу, что позволяет сделать процедуру безопасной, быстрой и безболезненной.

Фотодинамическая терапия HELEO4 Стоит ли говорить, что это прорыв в лечение акне и несовершенств кожи. Программа обнаруживает пораженные клетки в коже, оставляя только здоровые. После курса процедур пациенты видят чистую кожу с ровным тоном и сиянием. Абсолютно безболезненно.