Клиника косметологии «Lamey» поможет вам во всем разобраться.
Андрей Живой - пластический хирург, онколог, основатель и главный врач клиники, приглашает всех на процедуры и консультации.
Какие услуги предлагает клиника?
- Аппаратная косметология
- Лазерная косметология
- Инъекционная косметология
- Терапевтическая косметология
- Пластическая хирургия
- Эстетическая и диагностическая гинекология
Врачи - косметологи «Lamey» позаботятся о вашей коже и подберут для вас процедуры, результат которых не заставит вас ждать!
Доломановский переулок, 19.
- Красота
- Красота
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Здоровая, молодая и красивая кожа - это не только мечты
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Клиника косметологии «Lamey» поможет вам во всем разобраться.
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