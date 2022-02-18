Здоровая, молодая и красивая кожа - это не только мечты

Клиника косметологии «Lamey» поможет вам во всем разобраться.



Андрей Живой - пластический хирург, онколог, основатель и главный врач клиники, приглашает всех на процедуры и консультации.



Какие услуги предлагает клиника?



- Аппаратная косметология

- Лазерная косметология

- Инъекционная косметология

- Терапевтическая косметология

- Пластическая хирургия

- Эстетическая и диагностическая гинекология



Врачи - косметологи «Lamey» позаботятся о вашей коже и подберут для вас процедуры, результат которых не заставит вас ждать!



Доломановский переулок, 19.