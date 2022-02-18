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Красота

Здоровая, молодая и красивая кожа - это не только мечты

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https://www.instagram.com/lamey.clinic/

Клиника косметологии «Lamey»  поможет вам во всем разобраться.

Андрей Живой  - пластический хирург, онколог, основатель и главный врач клиники, приглашает всех на процедуры и консультации.

Какие услуги предлагает клиника?

- Аппаратная косметология
- Лазерная косметология
- Инъекционная косметология
- Терапевтическая косметология
- Пластическая хирургия
- Эстетическая и диагностическая гинекология

Врачи - косметологи «Lamey» позаботятся о вашей коже и подберут для вас процедуры, результат которых не заставит вас ждать!

Доломановский переулок, 19.

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