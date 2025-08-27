В METRO студии Ростов-на-Дону прошла дегустация десертов

Важный этап в работе с профессиональной аудиторией HoReCa — это возможность оценить продукт до закупки. Именно на этой задаче строится взаимодействие METRO с ключевыми клиентами отрасли. METRO студия в Ростове-на-Дону предлагает бизнесу удобный формат: от дегустаций и тестинга продукции до проработки меню и технологических карт.
Одно из главных убеждений компании — устойчивое развитие индустрии HoReCa возможно только при честном, открытом и профессиональном диалоге между поставщиком и ресторатором. Именно поэтому и были созданы кулинарные, образовательные и коммуникационные площадки, где профессионалы встречаются, чтобы изучать предложения рынка, обмениваться знаниями, обсуждать тренды и формировать будущее ресторанного бизнеса.
Недавно в студии прошла дегустация замороженных десертов под собственной торговой маркой METRO Chef. Участником стал представитель одной из крупных сетей кофеен. В рамках сессии шеф-повар познакомил клиента с ассортиментом, провел полноценную оценку образцов и получил необходимую информацию для принятия решения о включении продукции в закупочную матрицу.
Подобные тест-сессии — это не просто способ «попробовать». Это про осознанный выбор: клиент может точно определить, подходит ли продукт под его бизнес-модель, логистику и философию обслуживания. У кого-то приоритет — скорость и простота, у кого-то — длительное хранение или порционная подача. Компания учитывает все эти нюансы.
Формат таких мероприятий — важная часть системной работы с профессиональной аудиторией. Он помогает клиенту сфокусироваться на своих приоритетах, протестировать продукт вживую и убедиться, что компания предлагает не только ассортимент, но и реальные решения под задачи конкретного бизнеса.
Фото предоставлены компанией METRO.
Комментарии (0)