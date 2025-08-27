В METRO студии Ростов-на-Дону прошла дегустация десертов

Одно из главных убеждений компании — устойчивое развитие индустрии HoReCa возможно только при честном, открытом и профессиональном диалоге между поставщиком и ресторатором. Именно поэтому и были созданы кулинарные, образовательные и коммуникационные площадки, где профессионалы встречаются, чтобы изучать предложения рынка, обмениваться знаниями, обсуждать тренды и формировать будущее ресторанного бизнеса.

Недавно в студии прошла дегустация замороженных десертов под собственной торговой маркой METRO Chef. Участником стал представитель одной из крупных сетей кофеен. В рамках сессии шеф-повар познакомил клиента с ассортиментом, провел полноценную оценку образцов и получил необходимую информацию для принятия решения о включении продукции в закупочную матрицу.