Nespresso представляет новые эксклюзивные и лимитированные бленды в коллекции Master Origins, созданные с заботой

Nespresso, признанный лидер в сфере производства высококачественного натурального капсульного кофе, обогащает коллекцию Master Origins новыми блендами для кофемашин Vertuo и Original. Поиск уникальных сортов кофе в отдаленных регионах и восстановление их производства является одним из основополагающих принципов Nespresso. Так, коллекцию пополнили первый бленд из Перу Peru Organiс, выращенный в соответствии с принципами органического земледелия, лимитированный бленд Nicaragua La Cumplida Refinada, а также эксклюзивный бленд Exclusive Edition Galapagos.
Из Перу с особым вниманием и заботой
Master Origins Peru Organic: арабика влажной обработки
(Доступен для системы Vertuo)
Peru Organic – это знаковый запуск в коллекции Nespresso Master Origins, полностью соответствующий европейским нормам органических продуктов. Уникальный микроклимат, идеально подходящий для органических методов ведения сельского хозяйства, а также практики фермеров, которые естественным образом повышают плодородие почвы, способствуют экологическому балансу и сохраняют биоразнообразие. Все это позволило создать изысканный кофе перуанских терруаров.
Бленд Master Origins Peru Organic переносит высоко на склоны Анд на северо-востоке Перу. Здесь субтропический влажный высокогорный климат способствуют благоприятному произрастанию кофейных деревьев, ягоды которых вбирают в себя все богатство и плодородие местных земель.Неповторимый вкус бленда раскрывается в чашке элегантными фруктовыми нотами и нежным сладковатым ароматом жареных злаков.
Добавление Peru Organic в коллекцию Master Origins знаменует важную веху на пути реализации долгосрочных целей компании Nespresso в области поддержки сельского хозяйства и устойчивого развития, а также заботы об окружающей среде. Этот подход отвечает требованиям программы Nespresso AAA Sustainable Quality™, которая направлена на обеспечение высочайшего качества кофе, помогая при этом защищать природные экосистемы терруаров и улучшая условия жизни производителей кофейных зерен.
Инновации и партнерство во имя будущего
Master Origins Nicaragua La Cumplida Refinada: арабика
(Доступен для систем Original и Vertuo)
Неповторимый вкус и аромат лимитированного бленда Master Origins Nicaragua La Cumplida Refinadaудивит даже самых искушенных ценителей кофе. Бленд появился благодаря непрекращающимся экспериментам Nespresso в области производства кофе и совершенствованию уникальных методов обработки, призванных наиболее ярко раскрыть его оригинальный вкус и аромат. Вместе с фермерами из небольшого региона Ла Кумплида, Никарагуа, где климатические условия и высокое мастерство производителей позволяют выращивать лимитированные сорта кофе, эксперты Nespresso провели сотни испытаний, чтобы изучить и усовершенствовать процесс ферментации, в результате которого образуются продукты распада сахара, существенно улучшающие вкус кофе во время обжарки. Таким образом была найдена новая технология обработки кофейных ягод с использованием натуральных дрожжей и естественного 72-часового брожения. Фермеры вручную собирают урожай, определяют оптимальное время и температуру процесса ферментации, а затем кофе бережно сушится в течение следующих 2-3 недель. Эта уникальная технология позволяет сделать вкус кофе мягким и утонченным, раскрывая яркие сладкие ноты вишни и граната.
Совместная работа экспертов Nespresso и фермеров региона Ла Кумплида не только подарила возможность насладиться поистине уникальным блендом, но и позволила поддержать небольших местных производителей, создав сотни рабочих мест, а также привлечь ряд локальных и международных инвестиций. Кроме того, Nespresso высаживает порядка 100 000 деревьев вблизи местных фермерских хозяйств, что вносит вклад в заботу об окружающей среде и поддерживает производство высококачественного кофе в этом регионе.
Яркая жемчужина Тихоокеанского региона
Exclusive Edition Galapagos: арабика
(Доступен для системы Original)
Exclusive Edition открывает ценителям кофе возможность попробовать и изучить особенно редкие сорта, обладающие уникальным ароматическим профилем и произрастающие в редких терруарах. В их числе бленд одного из самых редких сортов арабики, которая растет на Галапагосских островах, Exclusive Edition Galapagos. Рожденный на острове Санта Круз, омываемым Тихим океаном, где два холодных течения позволяют кофе произрастать в низменности (=всего около 200 метров над уровнем моря), Exclusive Edition Galapagos имеет утонченные ноты, характерные для высокогорных сортов. Благодаря биоразнообразию региона (вулканические породы) и особым климатическим условиям (более прохладная температура, чем на экваторе) получаются уникальные условия для производства кофе. Только на двух Галапагосских островах из 20, на территории всего в несколько гектаров, возможно выращивать кофе, и благодаря Nespresso этот бленд стал доступен. Эспрессо ExclusiveEdition Galapagos удивит цельными сладкими нотами жареных злаков и бисквита с легкой горечью какао.
Новые бленды Master Origins доступны для заказа онлайн на сайте nespresso.ru, через приложение Nespresso Russia и в бутиках Nespresso с 23 марта 2021 года. Exclusive Edition Galapagos будет доступен только для членов клуба Nespresso, начиная с апреля.
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