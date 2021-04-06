Nespresso представляет новые эксклюзивные и лимитированные бленды в коллекции Master Origins, созданные с заботой

Из Перу с особым вниманием и заботой

Master Origins Peru Organic: арабика влажной обработки

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Peru Organic – это знаковый запуск в коллекции Nespresso Master Origins, полностью соответствующий европейским нормам органических продуктов. Уникальный микроклимат, идеально подходящий для органических методов ведения сельского хозяйства, а также практики фермеров, которые естественным образом повышают плодородие почвы, способствуют экологическому балансу и сохраняют биоразнообразие. Все это позволило создать изысканный кофе перуанских терруаров.

Бленд Master Origins Peru Organic переносит высоко на склоны Анд на северо-востоке Перу. Здесь субтропический влажный высокогорный климат способствуют благоприятному произрастанию кофейных деревьев, ягоды которых вбирают в себя все богатство и плодородие местных земель.Неповторимый вкус бленда раскрывается в чашке элегантными фруктовыми нотами и нежным сладковатым ароматом жареных злаков.

Добавление Peru Organic в коллекцию Master Origins знаменует важную веху на пути реализации долгосрочных целей компании Nespresso в области поддержки сельского хозяйства и устойчивого развития, а также заботы об окружающей среде. Этот подход отвечает требованиям программы Nespresso AAA Sustainable Quality™, которая направлена на обеспечение высочайшего качества кофе, помогая при этом защищать природные экосистемы терруаров и улучшая условия жизни производителей кофейных зерен.