Единственная за пределами Великобритании школа знаменитого шеф-повара начала свою работу в ноябре 2020 года на Даниловском рынке в Москве. Новый формат быстро покорил сердца (и инстаграмы) москвичей.

Ростов – первый город России после Москвы, который получает возможность оценить новый формат и принять участие в познавательных и увлекательных мастер-классах под руководством харизматичного итальянца Маттео Лаи, бренд-шефа Кулинарной Школы Джейми Оливера в России. В копилке Маттео работа в ресторанах Бельгии, Франции, Англии, а также в итальянском ресторане San Domenico, отмеченном двумя звездами Michelin.