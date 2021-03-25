В программе – секреты приготовления пасты, равиоли, ризотто и других блюд итальянской кухни от шеф-повара Маттео Лаи.
Единственная за пределами Великобритании школа знаменитого шеф-повара начала свою работу в ноябре 2020 года на Даниловском рынке в Москве. Новый формат быстро покорил сердца (и инстаграмы) москвичей.
Ростов – первый город России после Москвы, который получает возможность оценить новый формат и принять участие в познавательных и увлекательных мастер-классах под руководством харизматичного итальянца Маттео Лаи, бренд-шефа Кулинарной Школы Джейми Оливера в России. В копилке Маттео работа в ресторанах Бельгии, Франции, Англии, а также в итальянском ресторане San Domenico, отмеченном двумя звездами Michelin.
Благодаря праздничной атмосфере, итальянскому шарму и чуткому руководству шефа Маттео, каждый научится готовить потрясающие блюда в стиле Джейми, сочетать простые ингредиенты в необычные вкусовые композиции, которые отлично подойдут и для праздничных столов в стиле итальянских семейных обедов, и для ежедневного меню.
Уникальные кулинарные уроки и гала-ужин пройдут 3 и 4 апреля в пространстве Gastrospace комплекса Arka Hotel by Ginza Project по адресу: Большая Садовая ул., 114А.
Расписание мероприятий по ссылке!
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