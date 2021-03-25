NESPRESSO TALENTS: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ФОРМАТЕ СНОВА В РОССИИ

Принять участие в ежегодном конкурсе и рассказать свою вдохновляющую историю о силе добра приглашаются начинающие и профессиональные режиссеры, а также любители кино со всего мира
Nespresso объявляет о запуске Nespresso Talents 2021, ежегодного конкурса короткометражных фильмов в вертикальном формате, призванного открывать и вдохновлять молодые таланты в сфере кинематографа по всему миру. Шестой год подряд Nespresso предоставляет участникам возможность раскрыть грани своего творчества через призму самого популярного формата социальных сетей – вертикального кадра (9:16).
«Конкурс Nespresso Talents является важной инициативой бизнеса и не только открывает и поддерживает невероятные таланты в области кинематографа, но и несет в себе важную миссию: затронуть сердца людей через заявленную тему и дать импульс к положительным изменениям в окружающем мире. Мы верим, что креативность участников и инновации, которые лежат в основе всех проектов Nespresso, помогут выстроить диалог с более молодой аудиторией», — отмечает Ирина Ситдикова, директор бизнеса Nespresso в России.
В этом году Nespresso Talents предлагает участникам представить свое видение темы «Дело имеет значение». Мир вокруг стремительно меняется, тема защиты окружающей среды и быстрого изменения климата становится актуальной как никогда, и мы оказались в ситуации, когда сила добра остро необходима современному обществу и нашей планете, ведь любое, даже самое маленькое доброе дело может повлиять на глобальные процессы. В своих работах участники конкурса смогут показать, как именно они хотят вдохновить людей присоединиться к этому движению на пути к позитивным переменам.
Куратором российского этапа конкурса и председателем жюри стала актриса, благотворитель и продюсер Юлия Пересильд. «Тема конкурса этого года звучит как «Дело имеет значение», и для каждого человека она откликается по-разному, но главное, что она несет в себе, – это то, что нужно действовать сейчас, менять мир вокруг себя к лучшему. Пусть это прозвучит неоригинально, но все действительно в наших руках, и даже небольшое действие может привести к масштабным благоприятным последствиям, тем более если мы объединимся. Благодаря Nespresso Talents искусство создается во имя добра, и я верю, что это нужный ключ, чтобы дотронуться до сердец людей», — отметила Юлия.
В состав жюри российского этапа также вошли: актер и режиссер театра и кино Александр Молочников, продюсер Нателла Крапивина, телеведущая, журналист и эко-активист Ирена Понарошку и директор бизнеса Nespresso в России Ирина Ситдикова.
Подать заявку на участие в конкурсе может каждый с 22 марта по 16 мая 2021 года на сайте www.nespresso.com/talents/ru. Nespresso проводит конкурс на международном уровне, а также в 10 национальных этапов, в том числе в России, в рамках которого работы будет оценивать локальное экспертное жюри. Суммарный призовой фонд для участников в России составляет 3 000 евро, а победитель сможет посетить Каннский кинофестиваль 2021, где фильмы-лауреаты будут официально представлены и награждены. В этом году появится также новая номинация — лучший фильм, созданный студентом одной из киношкол.
Международное жюри, в свою очередь, выберет три лучших короткометражных фильма из 30 работ предварительно сформированного шорт-листа. Каждый победитель получит не только денежное вознаграждение, но и возможность поехать на Каннский кинофестиваль. Кроме того, победители смогут посетить менторские сессии в рамках La Semaine dela Critique, параллельной секции Каннского кинофестиваля, в которой участвуют дебютные полнометражные фильмы молодых авторов.
В рамках многолетнего сотрудничества с ассоциацией Pur Projet Nespresso Talents полностью компенсирует углеродный след конкурса. Каждому режиссеру будет предложена возможность спонсировать посадку пяти деревьев и внести свой вклад в крупномасштабный проект, помогающий небольшим фермерским хозяйствам организовать производство кофе в соответствии с принципами органического земледелия.
Чтобы узнать больше о Nespresso Talents и его инициативах, посетите www.nespresso.com/talents/ru
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