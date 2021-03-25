NESPRESSO TALENTS: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ФОРМАТЕ СНОВА В РОССИИ

В этом году Nespresso Talents предлагает участникам представить свое видение темы «Дело имеет значение». Мир вокруг стремительно меняется, тема защиты окружающей среды и быстрого изменения климата становится актуальной как никогда, и мы оказались в ситуации, когда сила добра остро необходима современному обществу и нашей планете, ведь любое, даже самое маленькое доброе дело может повлиять на глобальные процессы. В своих работах участники конкурса смогут показать, как именно они хотят вдохновить людей присоединиться к этому движению на пути к позитивным переменам.

Куратором российского этапа конкурса и председателем жюри стала актриса, благотворитель и продюсер Юлия Пересильд. «Тема конкурса этого года звучит как «Дело имеет значение», и для каждого человека она откликается по-разному, но главное, что она несет в себе, – это то, что нужно действовать сейчас, менять мир вокруг себя к лучшему. Пусть это прозвучит неоригинально, но все действительно в наших руках, и даже небольшое действие может привести к масштабным благоприятным последствиям, тем более если мы объединимся. Благодаря Nespresso Talents искусство создается во имя добра, и я верю, что это нужный ключ, чтобы дотронуться до сердец людей», — отметила Юлия.

В состав жюри российского этапа также вошли: актер и режиссер театра и кино Александр Молочников, продюсер Нателла Крапивина, телеведущая, журналист и эко-активист Ирена Понарошку и директор бизнеса Nespresso в России Ирина Ситдикова.