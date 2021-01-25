NESPRESSO PROFESSIONAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ БЛЕНДЫ КОФЕ BIANCO DELICATO И BIANCO INTENSO, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С МОЛОКОМ

Новые бленды кофе отражают актуальные предпочтения любителей кофе, созданы на основе инновационного подхода обработки кофейного зерна
Москва, 21 января 2021. – Nespresso Professional объявляет о запуске новых блендов кофе BIANCO DELICATO и BIANCO INTENSO, специально созданных для идеального сочетания с молоком. Как часть новой коллекции CREATIONS, бленды отражают мировые кофейные тренды, предлагая инновационный подход к купажированию, вдохновленный мастерством профессиональных бариста.
Исследования показывают, что 75% любителей кофе предпочитают рецепты с молоком. Благодаря BIANCO DELICATO и BIANCO INTENSO гости смогут одним нажатием кнопки готовить разнообразные кофейно-молочные рецепты – от интенсивного кортадо до мягкого капучино или сливочного латте.
Понимание алхимии
Кофе-эксперты Nespresso Professional посвятили несколько лет изучению взаимодействия кофе и молока, чтобы составить наиболее гармоничное сочетание. “Мы экспериментировали с 18 видами зерен, сосредоточившись на технике обжарки и помола, в стремлении создать идеальные бленды, которые бы раскрывали богатство вкуса кофе в паре с молоком”, – отмечает Карстен Ранич, глава кофе в Nespresso.
В результате были созданы два эксклюзивных премиальных бленда, призванных расширить опыт дегустации кофейно-молочных напитков для приготовления в офисе, ресторане или отеле. Это не черный кофе, который «хорошо сочетается с молоком», это совершенно новый подход к развитию кофейной культуры.
BIANCO DELICATO
BIANCO DELICATO идеально сочетается с молоком в мягких и сладких рецептах. Купаж состоит преимущественно из кенийской арабики слабой обжарки, которая подчеркивает естественную сладость кофе. В паре с молоком бленд раскрывается восхитительными нотами карамели и бисквита.
BIANCO INTENSO
Своим уникальным вкусовым профилем BIANCO INTENSO обязан ювелирной технике раздельного обжаривания. Сочетание, в котором доминирует колумбийская арабика, обжаривается двумя контрастными способами: одна часть – темным, другая – светлым. При добавлении молока в ней звучат сладкие злаковые и ореховые ноты, создавая насыщенную, но сбалансированную чашку кофе с молоком.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими профессиональными клиентами, будь то рестораны, офисы или отели, чтобы понять меняющиеся потребности их гостей и сотрудников. Люди жаждут большего разнообразия, и мы стремимся поддерживать бизнес в предоставлении исключительного опыта, отвечающего этим требованиям», – добавляет Франсиско Ногейра, руководитель департамента Out-Of-Home (OOH) Nespresso.
ВКЛАД NESPRESSO В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Принцип устойчивого развития лежит в основе всей деятельности Nespresso. Компания придерживается углеродной нейтральности по своим операционным процессам с 2017 года и в сентябре 2020 года объявила об обязательстве к 2022 году свести к нулю углеродный след, оставляемый от производства каждой капсулы кофе домашней и профессиональной систем. Nespresso намерена стать углеродно-нейтральной благодаря следующим инициативам: сокращению выбросов углекислого газа, посадке деревьев на кофейных плантациях, где Nespresso выращивает свой кофе, а также поддержке и инвестициям в инновационные проекты. Данное углеродно-нейтральное обязательство – часть глобальной инициативы по устойчивому развитию компании. Программа подразумевает сохранение исключительных сортов кофе, создание устойчивой и регенеративной системы кофейного сельского хозяйства и фермерских сообществ, а также стабильный уровень жизни фермеров и формирование цикличного процесса работы, основанного на возобновлении ресурсов. Капсулы Nespresso изготовлены с использованием алюминия, который прекрасно защищает кофе от воздействия кислорода, света и влаги, и позволяет сохранить свежесть и яркий аромат как минимум в 50 раз дольше, чем зерновой или молотый кофе. Кроме того, алюминий – материал, который соответствует всем принципам устойчивого развития, так как он подлежит переработке и может быть переработан бесконечное количество раз, а все использованные капсулы, которые получает Nespresso, идут на переработку.
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