NESPRESSO PROFESSIONAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ БЛЕНДЫ КОФЕ BIANCO DELICATO И BIANCO INTENSO, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С МОЛОКОМ

Москва, 21 января 2021. – Nespresso Professional объявляет о запуске новых блендов кофе BIANCO DELICATO и BIANCO INTENSO, специально созданных для идеального сочетания с молоком. Как часть новой коллекции CREATIONS, бленды отражают мировые кофейные тренды, предлагая инновационный подход к купажированию, вдохновленный мастерством профессиональных бариста.

Исследования показывают, что 75% любителей кофе предпочитают рецепты с молоком. Благодаря BIANCO DELICATO и BIANCO INTENSO гости смогут одним нажатием кнопки готовить разнообразные кофейно-молочные рецепты – от интенсивного кортадо до мягкого капучино или сливочного латте.

Понимание алхимии

Кофе-эксперты Nespresso Professional посвятили несколько лет изучению взаимодействия кофе и молока, чтобы составить наиболее гармоничное сочетание. “Мы экспериментировали с 18 видами зерен, сосредоточившись на технике обжарки и помола, в стремлении создать идеальные бленды, которые бы раскрывали богатство вкуса кофе в паре с молоком”, – отмечает Карстен Ранич, глава кофе в Nespresso.

В результате были созданы два эксклюзивных премиальных бленда, призванных расширить опыт дегустации кофейно-молочных напитков для приготовления в офисе, ресторане или отеле. Это не черный кофе, который «хорошо сочетается с молоком», это совершенно новый подход к развитию кофейной культуры.