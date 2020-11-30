Новая пиццерия Casa De Verona — это маленькая Италия в центре Ростова-на-Дону, проект Валерии Литвиновой. Основная задача — приготовить пиццу на хрустящем тесте с легким ароматом Италии, который перенесет в эту теплую и уютную страну.

Студенты, шумные компании, а также по-итальянски дружные семьи (факт: южные жители разных стран очень близки по темпераменту) — когда приготовление пиццы занимает 3–4 минуты, голодным не останется никто.