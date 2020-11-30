Итальянские страсти по-ростовски
Новая пиццерия Casa De Verona — это маленькая Италия в центре Ростова-на-Дону, проект Валерии Литвиновой. Основная задача — приготовить пиццу на хрустящем тесте с легким ароматом Италии, который перенесет в эту теплую и уютную страну.
Студенты, шумные компании, а также по-итальянски дружные семьи (факт: южные жители разных стран очень близки по темпераменту) — когда приготовление пиццы занимает 3–4 минуты, голодным не останется никто.
Обед в Casa De Verona —это нежная римская пицца с трюфельным маслом, и, конечно же, классический «Наполеон» на десерт. Не забудьте полить пиццу оливковым маслом и вы насладитесь настоящим итальянским продуктом.
Адрес: Социалистическая ул., 79
Текст: Малена Таирова
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