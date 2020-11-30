NePizza — это позитивные вибрации и осознанное потребление

Почему в NePizza продается пицца?

Великий Валентино Бонтемпи, шеф, который привез рецепт пинцы (пинсы) в Москву, запатентовал это имя, то есть такое название использовать нельзя. Если Бонтемпи узнает об упоминании названия в меню или Instagram, он сразу присылает официальное письмо, в котором говорится о нарушении. НО! Бонтемпи запатентовал имя, а не рецептуру, так что это и не пицца, и не пинца. NePizza — название простое, но очень запоминающееся. Для непиццы нужно много воды, помимо трех видов муки высшего сорта. Тесто получается очень легким — один человек может съесть пиццу и будет себя прекрасно чувствовать, потому что все продукты натуральные, фермерские.

Меню состоит из 13 видов непиццы, 6 из которых vegan, что не может не радовать. «Не только же одну «Маргариту» есть бедным веганам», — говорит Анастасия. Помимо непиццы, в меню есть 4 вида пасты на любой вкус.

В планах NePizza — добавить позиции в меню и доработать элементы декора: например, надпись «Негатив оставляй за дверью», потому что пиццерия принимает только позитивные вибрации.

Адрес: ул. Семашко, 35