Брассери в Ростове-на-Дону
Эта история начинается с момента, когда футболист Александр Гацкан решил создать в Ростове особенное место. «У Саши возникла идея сделать что-то интересное, необычное в городе, что было бы связано с общепитом и спортом. Классический спортбар нас не интересовал. В итоге мы с командой выбрали вариант брассери, такого формата в городе не было», — рассказал руководитель проекта Владимир Лимарев.
В The Legend 84 можно попробовать около двухсот сортов бельгийского пива — от траппистских элей до ламбиков и гезов. В меню — беломорские мидии, креветки и устрицы, несколько видов вяленого мяса собственного производства, различные бельгийские закуски-аппетайзеры и, конечно же, вафли. Бельгийские и льежские можно попробовать в самом разном исполнении: сладкие и соленые, картофельные, овощные и классические с вареньем и мороженым.
«84» – магическое число. Это номер, под которым Александр Гацкан много лет выступал в «Ростове», а еще – год рождения его и супруги.
Брассери расположилась на главной прогулочной улице Ростова-на-Дону - Пушкинской. Два этажа в разных стилях: первый — брутальный и темный, второй — спокойный и светлый, с открытой кухней и отдельным залом. На плазменных панелях гости смогут смотреть одновременно более 5 разных спортивных событий, будь то футбол, гандбол, хоккей, биатлон, теннис или бокс.
«Открытие хотелось бы запланировать на особую дату, например на знаковый матч. Мы пригласим футболистов из «Ростова» и других клубов Премьер-лиги. Вместе посмотрим футбол, пообщаемся, может быть, кто-то захочет взять автограф. Это будет свободное общение в рамках спортивного бара».
Текст: Александра Скнарина
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