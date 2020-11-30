Эта история начинается с момента, когда футболист Александр Гацкан решил создать в Ростове особенное место. «У Саши возникла идея сделать что-то интересное, необычное в городе, что было бы связано с общепитом и спортом. Классический спортбар нас не интересовал. В итоге мы с командой выбрали вариант брассери, такого формата в городе не было», — рассказал руководитель проекта Владимир Лимарев.

В The Legend 84 можно попробовать около двухсот сортов бельгийского пива — от траппистских элей до ламбиков и гезов. В меню — беломорские мидии, креветки и устрицы, несколько видов вяленого мяса собственного производства, различные бельгийские закуски-аппетайзеры и, конечно же, вафли. Бельгийские и льежские можно попробовать в самом разном исполнении: сладкие и соленые, картофельные, овощные и классические с вареньем и мороженым.