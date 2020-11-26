С глютеном или без — решаете вы
В новом ростовском ресторанном проекте, открытом совместно с Pinskiy&Co, с авокадо найти можно все и еще немножко больше: гуакамоле из сорта хаас, жаренный на гриле или запеченный в хоспере доминиканский светло-зеленый сорт, лимонад или нежное крем-брюле.
Концепция ресторана подразумевает здоровое, органичное питание. Это не категоричная идеология здоровых привычек, это современная кухня на каждый день. В меню соседствуют безлактозные, безглютеновые блюда для веганов с классическим филе говядины и спагетти с трюфелем.
«Не останавливаться на достигнутом», — обещает Артур Хашаев и каждый месяц будет предлагать 4 новых блюда. Гости заведения сами решат, что из специального предложения останется, а что не войдет в постоянное меню.
«Avocado Queen — единственный ресторан в городе, который так вкусно извращается над этим продуктом», — Артур Хашаев, управляющий партнер Novikov Group.
Дизайн Avocado Queen принадлежит Нино Зварковской. Ранее девушка проектировала московское заведение данной сети. В отличие от ресторана на Патриарших прудах, кухня и бар в Ростове — открытые и контактные.
По выходным в заведении можно успеть на поздний ростовский бранч до 14:00, а в ближайших планах — пригласить ростовчан на гастроужин с австрийским бренд-шефом ресторана Гленом Баллисом.
Адрес: «Галерея Астор», Буденновский пр., 49/97
Текст: Валерия Савенкова
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