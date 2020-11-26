AVOCADO QUEEN

В новом ростовском ресторанном проекте, открытом совместно с Pinskiy&Co, с авокадо найти можно все и еще немножко больше: гуакамоле из сорта хаас, жаренный на гриле или запеченный в хоспере доминиканский светло-зеленый сорт, лимонад или нежное крем-брюле.

Концепция ресторана подразумевает здоровое, органичное питание. Это не категоричная идеология здоровых привычек, это современная кухня на каждый день. В меню соседствуют безлактозные, безглютеновые блюда для веганов с классическим филе говядины и спагетти с трюфелем.

«Не останавливаться на достигнутом», — обещает Артур Хашаев и каждый месяц будет предлагать 4 новых блюда. Гости заведения сами решат, что из специального предложения останется, а что не войдет в постоянное меню.